Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí

První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé počasí, kdy ani přes den teplota nepřekročila nulu.

Jen pár set metrů před areálem není po sněhu ani památky, už zdáli je ale vidět bílý pruh táhnoucí se od shora dolů na zamlženém svahu. Bělavý opar mají na svědomí sněžná děla. Ve spodnější části sjezdovky jedou naplno hned čtyři. Scenérii z výšky několika metrů sledují pasažéři sedačkové lanovky. Ti, které vyvezla až nahoru, už se opodál ženou lehkými obloučky z kopce dolů. Mezi lyžaři občas prosviští do zimního overalu zahalená postava na snowboardu.

Areál se rychle plní, což je dobře patrné na sousedním parkovišti. Na rozlehlém prostranství zbývá odhadem dvacet až třicet míst, a k tomu záložní „malé parkoviště“. Už hodinu před sobotním polednem hlásí pokladní téměř 90 prodaných skipasů. „Je to hodně slušná návštěva, protože další si lidé objednali na e-shopu. Těch je vždy minimálně jednou tolik. Takže momentálně je tady něco mezi dvěma až třemi sty lyžařů,“ vypočítává pokladní.

Lyžaři přijeli z Prahy i z východních Čech

Od parkoviště míří ke sjezdovce maminka s holčičkou, v rukou lyže a hůlky. Přijely z Prahy a na sjezdovce u Sedlce-Prčice mají premiéru. „Jezdíme běžně i do Chotouně ale tam se ještě nelyžuje. Jsem zvědavá a těším se, protože jsem ráda, že dcera podědila lásku k lyžím,“ konstatuje, že další areál dostupný z metropole na zahájení sezony teprve čeká.

Až od Pardubic dorazil na Monínec pan Kučera. Zkušený postarší lyžař si ve středočeském areálu udělal zastávku cestou na cyklokros do Tábora. S podmínkami ale příliš spokojený není. „Těšil jsem se, ale právě končím. Je to dost měkké a nahoře je jen úzký pruh sněhu. K tomu je tady na mě už moc lidí,“ poznamenal na adresu sportovního areálu.

Spokojenost naopak vyzařovala z lyžařky Dity, která stejně jako mnozí další přijela z Prahy. Kousek od vleku právě oddychovala pod sjezdovkou spolu se synem a dcerou.. „Vůbec mi nevadí, že sníh není úplně ideální. Nejsme tu poprvé, už jsme sem opakovaně vyráželi loni i předloni. Zažili jsem tu o hodně víc lidí, dnes je to paráda, ani u vleku nejsou fronty. Jo, když byli děti menší, jezdili jsme na Chotouň, ale tam už je to pro nás krátké,“ svěřila se s tím, že na Monínci rozhodně nejsou naposledy.

Bobová dráha je v provozu celoročně

Na nepřízeň zájemců si nemůže stěžovat ani lyžařská školička, která se nachází několik desítek metrů od turniketů lanové dráhy. Dlouhá chvíle tak je snad jen obsluze letošní monínecké novinky, bobové dráhy, která má být zájemcům o adrenalin k dispozici celoročně. I tam se alespoň dočkají několika dětí, které už mají lyžování dost a neodolají svezení v jednom z vozíků. Navíc jim k některým tarifům nabízejí svezení zdarma.

Monínec je zatím jediným ze čtyř středočeských zimních areálů, kde už se lyžuje. Sezonu zahájily před týdnem slavnostní večerní jízdou a zatím mají otevřeno pouze o víkendech. Svah připravovali dopředu a využili k tomu i zásoby z loňské zimy. Disponují totiž technologií snowstorage, která umožňuje skladovat sníh pod speciálními plachtami. S přípravou sjezdové trati začali už před měsícem. „Od poloviny října jsme spustili zasněžovací systém SnowFactory, který jsme letos posílili o další čtyři moduly. Momentálně jich tak máme devět,“ vysvětlil ředitel areálu na Monínci Jaroslav Krejčí.

Na sezonu se chystají i další střediska

Lyžovat by se v nejbližších dnech mělo začít i v dalších areálech po celé republice. Většina z nich už několik dní zasněžuje. Na Černé hoře v Krkonoších by se mohlo začít lyžovat 28. listopadu, v některých dalších areálech začátkem prosince, vyplynulo z vyjádření jejich zástupců.

Lidé už na hory nejezdí jen lyžovat, chtějí komplexnější zážitek, říká šéf skiresortu

V Orlických horách zasněžují v Deštném, Říčkách a Orlickém Záhoří a v Krkonoších ve SkiResortu Černá hora - Pec pod Sněžkou či ve Špindlerově Mlýně. „Ve SkiResortu zasněžujeme ve čtyřech z pěti areálů. Sněžná děla spustili v pondělí 17. listopadu na Černé hoře, v Peci pod Sněžkou se rozjela v úterý. Zasněžujeme už i v areálu Černý důl a Velká Úpa,“ řekla mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Lyžařská sezona v Jeseníkách začne příští týden v pátek, jako první již tradičně spustí vleky lyžařský areál v Branné na Šumpersku. Podle provozovatele střediska Rostislava Procházky se měl areál podle původních plánů rozjet už tento víkend, k dosněžení však chyběly mrazivé noci, řekl Procházka.

Poklesu teplot využívají naplno i další lyžařská střediska, sněhová děla spustili například ve Ski Aréně Karlov. Zasněžují také lyžařská střediska na Vysočině.

