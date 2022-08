Koalice Spolu chce trestní oznámení města. Vadí jí pochybný prodej pozemků

Prodej prosadil někdejší náměstek primátora a starosta Lysolají Petr Hlubuček (STAN), který je nyní ve vazbě kvůli kauze dopravního podniku. Koalice Spolu za spoluviníka situace označila předsedu hnutí Praha Sobě Jana Čižinskýého a Piráty.

„Považuji za nepřijatelné, aby Praha nadále přicházela o cenné pozemky, na kterých může vznikat dostupné bydlení pro seniory, rodiny s dětmi nebo mladé rodiny a dále občanská vybavenost a zeleň. Kauzám jako jsou Lysolaje, je třeba zabránit. Případ nevýhodného prodeje rozsáhlých stavebních pozemků developerovi, který prosadil starosta Lysolají Petr Hlubuček, je v rozporu se zájmem Prahy. Zároveň je alarmující, že pozemek byl prodán za výrazně nevýhodnou cenu pro město,“ říká radní pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení Hana Kordová Marvanová,

Svoboda novinářům řekl, že na posledním zasedání zastupitelů v tomto volebním období bude chtít Spolu položit současnému vedení několik dotazů týkajících se prodeje pozemků. Zároveň bude prosazovat, aby Marvanová byla pověřena podáním trestního oznámení. Vytvořit má také podnět pro magistrátní kontrolní výbor.

Zase Hlubuček

Na dotaz ČTK Marvanová řekla, že trestní oznámení jako zastupitelka a občanka zatím nechystá. „Podané občanem nemá takovou váhu, jako když jej podá subjekt, který je poškozen, v tomto případě město. Podle nás přišlo o peníze velkého rozsahu. Proto by hlavní město mělo podat trestní oznámení. Já se toho ráda zhostím, pokud k tomu budu zastupiteli zmocněna,“ řekla Marvanová.

Zástupci Spolu ve středu na tiskové konferenci řekli, že podezřelý prodej pozemků v Lysolajích sahá až do roku 2012, kdy Hlubuček jako starosta inicioval, aby byl městský pozemek o rozloze 55 000 metrů čtverečních svěřen do správy radnice. To se stalo o dva roky později, ale za přísných podmínek, kdy mimo jiné nesměl být prodán.

„Jedná se nejenom o ekonomické, ale také o morální selhání všech těch, kteří tyto prodeje odhlasovali. A připadá mi opravdu paradoxní, že předseda hnutí Praha Sobě Jan Čižinský společně s Piráty se nyní dušují, že jsou garancí toho, že nebudou městský majetek prodávat nevýhodně. Obviňují ostatní a prezentují se, že by to nikdy nedopustili. Přitom to byla naopak ODS a TOP 09, která při hlasování o prodeji pozemku v Lysolajích s tím nesouhlasila. Má kolegyně Alexandra Udženija už v roce 2012 rozporovala, jakým způsobem bude MČ Lysolaje financovat výstavbu nového domu pro seniory a jak bude garantováno, že na pozemku skutečně proběhne jeho výstavba,“ doplnil kandidát na primátora Bohuslav Svoboda.

Původní podmínky byly podle Spolu poté změněny. Hlubuček navíc údajně představil jiného strategického partnera pro výstavbu sociálních a dalších bytů, než který pak při prodeji pozemku vystupoval jako vlastník okolních parcel, což mu zajistilo exkluzivitu při koupi. Prodej podle Marvanové a Svobody před několika lety podpořili někteří zástupci Pirátů a Prahy Sobě.

Zatímco letos Marvanová kandiduje za Spolu, před čtyřmi lety se stala zastupitelkou a radní za Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL), kdy byla nominantkou STAN. Se svými stále ještě koaličními partnery Piráty a Prahou Sobě o nových zjištěních zatím nemluvila, protože to jsou zjištění velmi čerstvá. O podezřelém nakládání s jinými pozemky ale vždy kolegy informovala, řekla. „Poukazuji na to čtyři roky, bohužel jsem ale nebyla nikdy vyslyšena. zneklidňuje mě, že se tyto kauzy neprověřují,“ dodala.

Na konci roku 2021 podali kvůli pozemku v Lysolajích trestní oznámení na neznámého pachatele pražští Piráti. Nechali si udělat posudek, podle kterého hodnota byla 6717 Kč za metr čtvereční, avšak prodán byl za 2499 Kč za metr čtvereční. Letos v červnu pražští zastupitelé rozhodli, že magistrát prodej prověří.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu kvůli hospodaření v pražském dopravním podniku obvinili více než desítku lidí, vedle Hlubučka také podnikatele Michala Redla, bývalého člena představenstva DPP Mateje Augustína a další členy vedení podniku, který jako největší městská firma v Česku provozuje MHD.