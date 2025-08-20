Bití vařečkou i svazování lepicí páskou. Soud muže potrestal za týrání dětí

Za dlouhodobé týrání pěti dětí, vlastních a vyženěných, potrestal Krajský soud v Praze muže z Lysé nad Labem sedmi lety vězení. Rozsudek není pravomocný, obhájce se na místě odvolal a kauzou se bude zabývat Vrchní soud v Praze. Muži hrozilo až 12 let vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  František Vlček, MAFRA

„Nešlo o nějakých pár facek, že někomu ujely nervy. Šlo o dlouhodobé zlé nakládání se svěřenými dětmi,“ řekl předseda soudního senátu Jiří Wažik.

Muže uznal soud vinným zločinem týrání svěřené osoby, za který mu hrozilo pět až 12 let vězení. Uložený trest je tedy ve spodní polovině sazby. Dětem také soud přiznal nárok na odškodné ve výši 50 tisíc až 200 tisíc korun.

Dcery nechala zneužívat za 20 tisíc. Týraných a zanedbaných dětí setrvale přibývá

Kauza se týká dvou dětí z prvního manželství ženy obviněného, dvou dětí odsouzeného a jednoho společného. Nejmladší chodilo do školy, nejstaršímu chlapci bylo na začátku vyšetřování 16 let. U dvou znalci konstatovali syndrom týraného a zanedbávaného dítěte, který jim může v dospívání a dospělosti způsobovat psychické problémy.

Muž je podle obžaloby opakovaně bil rukama, vařečkou či lžící na boty. „Předměty nesou známky deformace,“ uvedl státní zástupce.

Jednu dceru zbil poté, co upustila mobil do vany, nebo ji zavřel do matrace. Nejstaršího nevlastního syna podle jeho výpovědi svázal lepicí páskou, držel pod krkem nebo srazil na zem, až mu z obličeje tekla krev.

Rodina měla podle výpovědí někdy nedostatek peněz a jídla, rodiče užívali drogy. „Děti měly modřiny, podlitiny a úzkostné stavy. Vyhrožoval jim zavřením celé rodiny do vězení, když budou o týrání mluvit,“ uvedl soudce.

Děti hladověly, měly zkažené zuby, kojenec zemřel. Za týrání dostali rodiče šest let

Souzený muž svou vinu popřel a odmítl vypovídat. Se závěry znaleckých posudků ale nesouhlasí, děti prý nebil. Ve středu u soudu připustil, že na ně křičel. Nevlastní syn, který se svěřil učitelce a výchovné poradkyni ve škole, si podle něj obvinění vymyslel, protože na něj byl naštvaný. Tomu ale soud neuvěřil, stejně jako výpovědi manželky, která se muže zastávala.

