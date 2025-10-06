Řidič v Lysé nad Labem nepřežil srážku s vlakem. Na přejezd vjel, když svítila světla

Vůz se s vlakem srazil v ulici Ke Kovoně kolem 16:30. „Ve vlaku bylo 450 cestujících, podle informací policie by neměl nikdo být zraněn. U strojvedoucího byla provedena dechová zkouška s výsledkem negativním,“ řekla iDNES.cz středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.
Blikala červená, závory padaly. Sanitka přesto prokličkovala přes přejezd
Podle ní se jedná o železniční přejezd bez závor, ale se světelnou signalizací, která fungovala. Podle prvotních informací svědků svítila červená výstražná světla. U řidiče policisté nařídili soudní pitvu, která mimo jiné prověří, zda nehodu nezpůsobila například zdravotní indispozice.
Provoz vlaků na trati mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem bude podle webu Českých drah přerušený minimálně do 19:00. Provoz rychlíků je odkloněný přes Poříčany.