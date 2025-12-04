U dvou z potomků znalci shledali syndrom týraného a zanedbávaného dítěte se závažnými následky.
„Trest rozhodně nepovažujeme za nepřiměřeně přísný. Byly to dva trestné činy - jeden zločin, jeden přečin, a šlo o dlouhodobé jednání na pěti poškozených,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Alexander Károlyi.
Za týrání svěřené osoby a ohrožování výchovy dítěte hrozilo otci pět až 12 let vězení.
|
Bití vařečkou i svazování lepicí páskou. Soud muže potrestal za týrání dětí
Kauza se týká dvou dětí manželky odsouzeného muže, dvou jeho vlastních dětí a nejmladšího společného potomka. Nejstaršímu chlapci bylo na počátku policejního vyšetřování 16 let. Odsouzený muž děti opakovaně bil rukama, vařečkou nebo lžící na boty, přičemž předměty tímto počínáním zdeformoval.
Jednu z dcer například zbil poté, co upustila mobil do vany. Nejstarší syn vypovídal o tom, že ho muž svázal lepicí páskou, držel pod krkem nebo srazil na zem, až mu z obličeje tekla krev.
|
Zanedbané a nevyspalé děti musely žebrat o jídlo, soudí partnery za týrání
Rodina se potýkala s nedostatkem peněz a jídla, rodiče užívali drogy. Děti měly modřiny a podlitiny, trpěly úzkostmi. Otec jim podle soudu hrozil, že všichni skončí ve vězení, jestliže budou o týrání mluvit.
Třicetiletý muž v hlavním líčení odmítl vypovídat. Trval na tom, že děti nebil, připustil pouze, že na ně křičel. Nevlastní syn, který se svěřil učitelce a výchovné poradkyni ve škole, si podle něj obvinění vymyslel, protože na něj byl naštvaný.
|
Dívku z polepšovny trojice nutila k prostituci, denně měla i patnáct zákazníků
Mužův obhájce ve čtvrtek poukázal na to, že syn byl ve škole obětí šikany a že syndrom týraného dítěte u něj mohla způsobit právě tato skutečnost. Tvrdil také, že otec s dětmi nadále vychází velice dobře a že se děti těší na jeho návštěvy.
Součástí verdiktu je i mužova povinnost uhradit dětem náhradu nemajetkové újmy v částkách od 50 tisíc do 200 tisíc korun, celkově 650 tisíc korun.