Oznámení o nálezu těla přijali policisté před 7:30. „Muže zjevně srazil vlak, ale žádné oznámení o srážce s vlakem jsme neměli. Takže budeme dohledávat vlaky, které tam projížděly, a zjišťovat, který ho srazil,“ uvedla mluvčí.
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Srážka vlaku s člověkem zastavila vlaky ve východní části Prahy
Provoz na trati mezi Lysou nad Labem a Milovicemi musel být přerušen, v úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava. Omezení potrvá podle webu Českých drah do 10:00.
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