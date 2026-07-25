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Na Nymbursku našli u tratě mrtvého muže. Policie hledá vlak, který ho srazil

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  8:52
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Policisté vyšetřují úmrtí muže nalezeného v sobotu ráno u železniční tratě nedaleko Lysé nad Labem na Nymbursku. Zjevně ho srazil vlak, ale není jasné, který. Muž střet se soupravou nepřežil. Na trati mezi Lysou a Milovicemi je kvůli vyšetřování zastaven provoz, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Oznámení o nálezu těla přijali policisté před 7:30. „Muže zjevně srazil vlak, ale žádné oznámení o srážce s vlakem jsme neměli. Takže budeme dohledávat vlaky, které tam projížděly, a zjišťovat, který ho srazil,“ uvedla mluvčí.

Srážka vlaku s člověkem zastavila vlaky ve východní části Prahy

Provoz na trati mezi Lysou nad Labem a Milovicemi musel být přerušen, v úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava. Omezení potrvá podle webu Českých drah do 10:00.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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