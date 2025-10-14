Mrtvý a vážně zranění na Rakovnicku. Policie vyšetřuje násilný čin

  13:54
Středočeští policisté od dnešního poledne vyšetřují násilný incident v Lužné na Rakovnicku, do něhož se zapojilo několik lidí a po němž zůstal jeden mrtvý.
Policejní zásah v obci Lužná. (14. října 2025)

Policejní zásah v obci Lužná. (14. října 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Policejní zásah v obci Lužná. (14. října 2025)
Policejní zásah v obci Lužná. (14. října 2025)
Policejní zásah v obci Lužná. (14. října 2025)
Policejní zásah v obci Lužná. (14. října 2025)
„Krátce po 12. hodině jsme přijali oznámení o tom, že v Lužné na Rakovnicku mělo dojít k zatím blíže nezjištěnému incidentu mezi několika osobami. Po tomto oznámení na místo okamžitě vyjeli rakovničtí policisté, kteří provedli násilný vstup do domu, kde nalezli jednu osobu bez známek života,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.

„Dále se zde nacházely dvě zraněné osoby, kdy jedna byla letecky transportována do nemocnice a druhá převezena pozemní cestou taktéž do zdravotnického zařízení,“ sdělil Truxa.

Okolnosti případu vyšetřují krajští kriminalisté. „Vzhledem k tomu, že případ je na samém počátku prověřování, nelze nyní poskytnout bližší informace. Ty uvolníme, jakmile to bude možné, nicméně z dosud provedeného šetření nevyplývá, že by veřejnosti hrozilo nebezpečí,“ dodal policejní mluvčí.

Pacientům se žloutenkou A selhávají játra, případů v Praze rapidně přibývá

