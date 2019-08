U stanice metra Luka pobodal útočník dva lidi, pachatele zadržela policie

K napadení došlo v pátek kolem půl deváté večer přímo na ulici u stanice metra B Luka. Konkrétně šlo o ulici Neústupného.

Muž tam pobodal zhruba padesátiletou ženu a jednašedesátiletého muže. „Měli bodná a řezná zranění,“ řekl iDNES.cz za pražské záchranáře Ondřej Franěk.

Oba vážně zraněné převezli záchranáři do nemocnic. Ženu na ARO do Motola, muže do Střešovic.

Útočník se dal po incidentu na útěk. Díky pohotovému svědku ale nedoběhl daleko. „Na útěku byl zadržen hlídkami policistů. Hlídky navigoval svědek,“ potvrdil mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Policisté v sobotu dopoledne nechtěli uvést další informace s tím, že tak učiní až odpoledne. Případ totiž stále vyšetřují.