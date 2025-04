Nad veřejným pořádkem v Praze bdíte už 32 let. Jak bezpečné město je?

Bezpečnost je v Praze dlouhodobě na velmi dobré úrovni, a to ve srovnání s jinými evropskými metropolemi, ale i s jinými českými městy. Je tu velké množství policistů i strážníků, relativně rozsáhlá kamerová síť a i statisticky vycházíme dobře, co se týče kriminality. V Praze je ale jakákoliv událost velmi citlivě vnímaná a široce medializovaná. To v kombinaci s extrémně hustým dopravním provozem vytváří pocit nebezpečí, který pociťují lidé na řadě míst metropole. Třeba Václavské náměstí je jedno z nejbezpečnějších míst v Praze, ale když se tam člověk projde, tak z toho dobrý pocit nemá. Ke zlepšení tohoto pocitu by dozajista pomohlo doplnění našich stavů, ale to je dlouhodobý problém.

I nás dlouhodobě trápí nedostatek lidí. Už to ale rozhodně není jen o penězích, ale spíše o stavu společnosti.