Pochodeň, co nevzplála. Rebel Lubomír Holeček byl Palachovým vzorem

Aleš Kubelka
  14:01
Dnes je jeho jméno téměř zapomenuto, ale v 60. letech 20. století letech znala Lubomíra Holečka, který se narodil před 80 lety, většina českých studentů. Kolínský rodák byl zároveň jedním z posledních lidí, kteří v nemocnici hovořili s umírajícím Janem Palachem. Ten si Holečka na oddělení popálenin pražské nemocnice v Legerově ulici, kde ležel, v den smrti zavolal.

Disident z koleje. Lubomír Holeček se narodil 9. února 1946 v Kolíně, kde absolvoval střední průmyslovou školu. Jeho matka Vlasta byla vyučená švadlena, pomáhala v Červeném kříži a později dlouhá léta pracovala v kolínské nemocnici jako zdravotní sestra. Při utváření Holečkových hodnotových postojů hrála velkou roli. Otec Josef se vyučil ševcem. Poté, co přišel o svou dílnu, však musel dělat poštovního řidiče. | foto: Univerzita Karlova v Praze a Národní archiv

„Holeček byl pro něj totiž takovou morální autoritou, že jedině s ním byl ochotný mluvit,“ zdůraznil Daniel Růžička, publicista se zaměřením na vztah totalitní moci a komunistické propagandy.

Osmnáctiletý Holeček přijel do Prahy z rodného Kolína, kde se před 80 lety 9. února narodil, v září 1964 studovat strojní inženýrství na ČVUT. Zapojil se tam do časopisu Buchar, kolem nějž se formovala skupina svobodomyslných studentů. Již tehdy v Bucharu vyšel článek o dva roky staršího Jiřího Müllera „Strana a my“, ve kterém žádal zrušení vedoucí role KSČ.

V listopadu 1965 pak na vysokoškolské konferenci volal Müller po organizační změně Československého svazu mládeže a mimo jiné prohlásil, že svaz má být oponentem KSČ. Za to však byl okamžitě vyloučen ze studia. Jeho obhajobu na shromážděních tak převzal teprve dvacetiletý Lubomír Holeček.

Režimu vadil Palachův hrob na Olšanech. Matce vyhrožovali ukradením ostatků

Müller později vzpomínal na jeho proměnu: „Když jsme se seznámili, rok se mnou všude chodil a jenom mlčel. Všechno vstřebával a pozoroval. Po roce se však začal projevovat jako vůdce. Dokázal jít na zasedání vědecké rady a říkat věci, které pány profesory otřásly. Nebál se autority.“

Na jaře 1968 se Holeček vrátil z vojny zpátky do metropole a pokračoval ve studiu na filozofické fakultě. V té době vznikla nezávislá organizace Svaz vysokoškolského studentstva Čech, Moravy a Slezska.

„Jestliže politický monopol strany nedokáže – ať již z jakýchkoliv důvodů – zabezpečit všelidovou aktivitu lidí, pak budeme muset hledat jiný systém, který nebude náhražkovým řešením,“ řekl Holeček na shromáždění ve Sjezdovém paláci.

Komunistům byl trnem v oku

Studentské hnutí vyvrcholilo stávkou, ve které protestovali proti sovětské okupaci i ústupkům. Holeček byl přitom hlavním organizátorem revolty na filozofické fakultě. V průběhu politicky žhavého léta 1968 však komunisté nezávislou organizaci studentům zakázali a v dubnu 1970 Holečka vyloučili ze studia

„... pro pravicově orientovanou a negativní činnost ve studentském hnutí a ve veřejnosti, která ve svých důsledcích vedla k dezorientaci studentstva a mládeže proti konsolidačnímu úsilí našeho lidu,“ napsali.

Ještě předtím – v lednu 1969 – stál šokovaný Holeček u smrtelné postele Jana Palacha, který se upálil na protest proti potlačování svobod. Mluvil o sobě jako o „pochodni číslo jedna“, po které mohou následovat další.

Klinika popálenin v pražské Legerově ulici, kde zemřel student Jan Palach.

Ačkoliv se navzájem osobně neznali, umírající Palach si Holečka, kterého považoval za svůj morální vzor, vyžádal ke svému lůžku. „Palachovi však bylo velice špatně rozumět. Z těch slabik, které Luboš postihl, se snažil na vlastní pěst pátrat, jestli nehrozí, že budou následovat další lidské pochodně,“ vzpomínala po letech Holečkova manželka Táňa.

Po zmíněném vyloučení z vysoké školy odešel čtyřiadvacetiletý Lubomír Holeček čerpat vodu do jižních Čech. Poté, co se mu narodil syn, se však vrátil do Prahy, kde pracoval v podniku Technomat. Jeho dramatický životní osud se završil 7. května 1976, když ho nejspíš vinou nepozornosti řidiče srazilo auto na tramvajovém ostrůvku v Praze na Invalidovně.

Nesmíme přestat hájit naše hodnoty, řekl Pavel k výročí upálení Jana Palacha

S Holečkem se ve strašnickém krematoriu loučil 13. května 1976 i tehdy pětačtyřicetiletý Ivan Klíma; věhlasný spisovatel a dramatik, který zesnul začátkem loňského října.

„Svými mravními postoji i pronikavým intelektem byl předurčen k tomu, aby se stal představitelem nejlepší části své generace. Jako student dovedl vystihnout a zformulovat základní pocity vrstevníků a kolegů,“ pronesl Klíma na Holečkově pohřbu. Do jejich pamětí se navždy vryl jako „pražský radikál“ z Kolína a přední osobnost studentského hnutí pohnutých 60. let.

Vstoupit do diskuse

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

Nejčtenější

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Hledaný otec od rodiny je mrtvý. Patrně ho zavraždil muž, který se zabil pádem z okna

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z domu v ulici Gorazdova v...

Pohřešovaný otec od rodiny, po kterém policie pátrala od minulého pátku, byl nalezen mrtvý. Policie ve středu oznámila, že zemřel násilnou smrtí. Za činem stojí nejspíš muž, jenž se v pondělí zabil...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Týrání a téměř každodenní znásilňování. Soud poslal českého Trumpa do vězení

Obžalovaný Martin Oscar Trump u Obvodního soudu pro Prahu 8 (3. února 2026)

Tříletým vězením potrestal v úterý Obvodní soud pro Prahu 8 jedenapadesátiletého Martina Oscara Trumpa za týrání své již bývalé manželky. Ženu podle rozsudku také opakovaně znásilňoval. Muž, který se...

Ex řekla, ať hodím děti do popelnice, přiznal Mario ve Výměně. Za žárlivost se omluvil

Mezi osmi očima se mezi partnery strhla hádka. Mariovi se všechny ty aktivity,...

Nová Výměna manželek byla opět netradiční, zúčastnil se jí homosexuální pár. Vyměněný manžel Michal si musel poradit s konzervativním tatínkem, který čekal ženu a druhému muži příliš nevěřil. Alina...

Pochodeň, co nevzplála. Rebel Lubomír Holeček byl Palachovým vzorem

Disident z koleje. Lubomír Holeček se narodil 9. února 1946 v Kolíně, kde...

Dnes je jeho jméno téměř zapomenuto, ale v 60. letech 20. století letech znala Lubomíra Holečka, který se narodil před 80 lety, většina českých studentů. Kolínský rodák byl zároveň jedním z...

9. února 2026  14:01

Park lamp i chlapec s těžkou hlavou. Obě strany Dvoreckého mostu budou mít své lákadlo

Vizualizace jednoho konce Dvoreckého mostu

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 bude nahrazeno křoví upraveným „parkem lamp“ s více než čtyřmi stovkami svítidel ze 79 zemí světa. Zakončení v Praze 4 se zase využije jako kulturní prostor,...

9. února 2026  13:10

Do krabice naskládali baterie za tisíce a odešli bez placení. Pátrá po nich policie

Policisté pátrají po trojici mužů podezřelých z krádeže deseti kusů akumulátorů

Pražští kriminalisté pátrají po dvojici mužů podezřelých z krádeže akumulátorů z prodejny v Praze 5. Podezřelí odvezli bez zaplacení z obchodu baterie za téměř 17 tisíc korun. Policisté žádají o...

9. února 2026  11:03

Růst cen starších bytů zpomaluje, nabídka v Praze je však stále nedostatečná

Ilustrační snímek

Bod zlomu, po kterém se prudký růst zpomalí a ceny bydlení začnou být více předvídatelné, se zřejmě blíží. Metropolitní realitní trh, financovaný z velké části hypotečními úvěry, do roku 2026...

9. února 2026  9:11

Byl bych radši, kdybychom dali gól dřív, řekl Priske. Rrahmaniho má před Vojtou

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání se Zlínem.

Jeho tým si po týdnu připsal další vítězství 3:0 na hřišti soupeře. „Když se podíváte na statistiky a další aspekty hry, bylo to trochu podobné utkání jako to první na Dukle,“ přemítal trenér...

9. února 2026  6:59

Vedoucí Slavia v první lize znovu prohrála, ale Jihlava ji nesesadila. Kolín se dotahuje

Jihlavský brankář Adam Beran

Hokejisté Slavie prohráli v první lize čtvrtý zápas za sebou, béčko Pardubic je v 46. kole zdolalo 3:0. Přesto Pražané o první místo nepřišli, neuspěla totiž ani druhá Jihlava, která po čtyřzápasové...

8. února 2026

Důležité áčko pro sparťana Irvinga. Byl to skvělý den, říká posila z Premier League

Sparťanská radost ve Zlíně, vlevo Andrew Irving. Posila z Premier League...

Ještě před dvěma měsíci nastoupil na slavném anglickém stadionu Old Trafford v Manchesteru proti domácím United, po nedávném přestupu z West Hamu do Sparty skotský záložník Andrew Irving má za sebou...

8. února 2026  19:06

Bohemians - Pardubice 1:2, hosté dali obě branky v deseti, soupeř jen snižoval

Pardubický obránce Simon Bammens se snaží zastavit útočnou akci Bohemians.

Většinu zápasu hráli v oslabení, přesto slaví výhru. Pardubičtí fotbalisté zvítězili ve 21. kole Chance Ligy na půdě Bohemians 2:1 po gólech Smékala s Tankem ze druhého poločasu. Za domácí v závěru...

8. února 2026,  aktualizováno  17:48

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

8. února 2026  14:34,  aktualizováno  17:27

Hradec Kr. - Dukla 3:0, jasná záležitost, dva góly dal Darida. Hosté zůstávají poslední

Radost fotbalistů Hradce Králové z gólu proti Dukle. Trefil se kapitán Vladimír...

Pohodlnou výhru 3:0 si ve 21. kole Chance Ligy připsali fotbalisté Hradce Králové. Duklu doma porazili hlavně díky kapitánovi Daridovi, který se v první půli prosadil dvakrát během tří minut. Po...

8. února 2026  12:45,  aktualizováno  15:31

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Žena našla protitankovou střelu, v tašce ji dovezla na policii. Museli vyklidit služebnu

Žena našla protitankovou střelu

Na policejní služebnu v pražské Lhotce přinesla tento týden žena v tašce protitankovou střelu, kterou se rozhodla odevzdat během takzvané zbraňové amnestie. Přítomný policista okamžitě nechal...

8. února 2026  11:41,  aktualizováno  13:23

Nové zdroje, úsporné budovy i soláry. Praha řeší energetickou transformaci po uhlí

Elektrárna Mělník funguje především jako teplárna. Zásobuje teplem levý břeh...

V sobotu z dolu ve Stonavě u Karviné vyjel poslední vozík s černým uhlím. Hlavní město se proto chystá na přechod na nízkoemisní zdroje tepla. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) za metropoli podepsal...

8. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.