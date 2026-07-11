Lovci pokémonů zaplnili centrum Prahy. Festival Go Fest přilákal stovky hráčů

„Hráči mohou chytit, když se hýbají, pokémony, kteří se jinak vyskytují jen v jiných zemích a regionech. Je tu hlavně vzácný pokémon Mewtwo X, proto jsem na akci vyrazil,“ sdělil redakci iDNES.cz Ondřej Hořčičák.
Jedním z míst, kde bylo možné vzácného pokémona získat, byla ulice Na Příkopě.
V centru města se sešlo několik stovek příznivců této mobilní hry, kteří se společně zapojovali do takzvaných raidů, tedy společných bitev proti silným pokémonům.
„Lidé se dřív scházeli na hlavním nádraží. Teď se ale na místech, kde se pokémoni nacházejí, scházejí hlavně tady,“ dodal Hořčičák.
Mobilní hra využívající Pokemon GO, která používá rozšířenou realitu a polohu hráče. Uživatelé se pohybují ve skutečném světě a pomocí telefonu chytají virtuální pokémony, navštěvují herní body a zapojují se do společných soubojů zvaných raidy. Hra byla spuštěna v roce 2016 a dodnes má po celém světě miliony aktivních hráčů.