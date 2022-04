Agresor chtěl ženě ukrást kabelku, povalil ji na zem a zranil

Loupež se stala v pátek ráno 18. března v Praze 5. „Neznámý muž si tam vyhlédl ženu jdoucí po chodníku Vítězné ulice a chtěl jí strhnout kabelku, kterou měla přes rameno. To se mu však nepodařilo, jelikož žena si tašku bránila, a nechtěla ji pustit z ruky,“ popsal policejní mluvčí Jan Rybanský.

Mezi oběma tak vznikla tahanice, přičemž ženu nakonec agresor povalil na zem. Tam se poškozená udeřila do boku a do hlavy. Ani tam však boj o kabelku nepřestal a agresor se několik vteřin ještě pokoušel kabelku získat. „To se mu však ani na podruhé nepovedlo, a tak s nepořízenou utekl směrem k tramvajové zastávce Újezd a nastoupil do tramvaje číslo 20,“ uvedl mluvčí.

Uvnitř se převlékl do světlé bundy, aby zmátl případné pronásledovatele. Na zastávce Anděl pak vystoupil a odešel směrem k ulici Na Knížecí.

Policisté zajistili záznamy, na kterých je muž alespoň částečně vidět. „Pokud ho poznáváte, kontaktujte linku 158. Děkujeme,“ řekli policisté.

Případ je prověřován pro trestný čin loupež. V případě dopadení a odsouzení mu hrozí až deset let za mřížemi.