Ženu srazil na schody a ukradl jí důchod. Hledaný násilník má specifickou chůzi

Autor:
  13:33
Kriminalisté pátrají po muži, který před měsícem v Praze přepadl seniorku a okradl ji o důchod. Policistům se ho dosud nepodařilo dopadnout a proto žádají o pomoc veřejnost. Zveřejnili kamerové záznamy.

Přepadení se odehrálo 6. března v ulici U Třetí baterie v Praze 6. Policisté ale o případu informovali až nyní.

„Devětasedmdesátiletá seniorka si převzala od pracovnice pošty svůj důchod a vracela se do domu, čehož využil neznámý muž, který za ní vstoupil dovnitř. V domě si ho žena všimla a zeptala se ho, co tu dělá, na což zareagoval tak, že do seniorky strčil tak silně, že upadla na schody,“ informoval policejní mluvčí Richard Hrdina.

Pachatel poté ženě vytrhl z ruky peníze a utekl. Seniorce způsobil škodu za patnáct tisíc korun.

Kriminalisté uvedli, že podezřelý muž je bílé pleti, robustní postavy, odhadovaný věk čtyřicet až padesát let.

„V době loupeže byl oblečen do světlé bundy typu ‚bomber‘, světlých kalhot, na zádech měl šedý rolovací batoh a na nohou černo-bílé sportovní boty. Hovořil plynule česky bez přízvuku a měl velmi nápadnou chůzi – ležérně se pohupoval,“ upřesnil mluvčí.

Podle policie by mohl být nebezpečný a lidé se ho nemají pokusit zadržet sami, ale mají volat linku 158.

Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestného činu loupeže, za což mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až 10 let vězení.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.