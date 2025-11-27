Maskovaný lupič se sekáčkem udělal chybu, před kamerou v obchodě poodhalil tvář

  16:08
Policie pátrá po maskovaném muži, který ve středočeských Nučicích přepadl obchod s potravinami. Dovnitř přišel vybaven kuklou a vyzbrojen sekáčkem na maso. Vyděšená prodavačka před ním utekla do zadních prostor prodejny a lupič svedl krátký souboj s pokladnou, avšak neuspěl. Na moment si ale kuklu sundal a poodhalil tvář. Policie tak získala cenný záznam.

Loupež se odehrála 21. října. Muž přišel do obchodu kolem osmé hodiny večerní. „Do prodejny potravin vstoupil muž maskovaný kuklou a v ruce držel sekáček na maso. Po příchodu dovnitř přistoupil k pultu, do něhož sekáčkem prudce udeřil, a po obsluze požadoval finanční hotovost,“ popsala mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.

Podle policie se žena lekla a utekla do zadní části obchodu. Maskovaný muž se poté pokoušel otevřít pokladnu, s čímž neuspěl. „Po chvíli to vzdal a utekl z prodejny pryč, aniž by cokoliv odcizil,“ dodala Richterová.

Narkoman se žloutenkou kradl v obchoďáku, při zadržení bodl ochranku injekcí

Na videu z bezpečnostní kamery, je vidět, jak se muž na loupež připravuje. Venku před obchodem si nasazuje rukavice. Rovněž je na záznamu krátký moment, kdy se snaží otevřít pokladnu a na chvíli si z hlavy sundá kuklu. Právě na tento zachycený okamžik spoléhá policie.

„V souvislosti s touto událostí se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění zamaskovaného muže, který si v jeden moment kuklu vyhrnul, a tím trochu svou tvář ukázal,“ vyzvala mluvčí. Muži v případě dostižení hrozí dva roky až deset let za mřížemi.

27. listopadu 2025  16:08

