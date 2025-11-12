Noční kšeft s iPhony za sto tisíc skončil pokusem o loupež. Poznáte podezřelého?

  11:27
Policie hledá muže, který se na smluvené noční schůzce v Praze na Spořilově pokusil oloupit prodávajícího o sadu iPhonů za více než 100 tisíc korun. Při setkání na ulici poškozenému nedal peníze, místo toho mu nastříkal do tváře slzný sprej. Napadený muž však nečekaný útok ustál a i s telefony utekl. Podezřelého, který po zpackané loupeži odešel s prázdnou, zachytila kamera na čerpací stanici.

Případ se odehrál před půlnocí 7. října před jedním z domů v Belčické ulici. Po předchozí domluvě si tam podezřelý a jeho oběť domluvili schůzku za účelem prodeje deseti iPhonů 13Pro za částku přesahující sto tisíc korun.

„Zájemce o koupi však platit nechtěl a po chvilce konverzace nečekaně nastříkal prodejci do obličeje pepřový sprej s cílem zmocnit se mobilních telefonů. Poškozený zásah ustál a dal se i s iPhony na útěk, a tak útočníkovi nezbylo nic jiného, než s nepořízenou sednout do vozidla a odjet,“ uvedl k případu mluvčí policie Jan Rybanský.

Kriminalisté čin kvalifikovali jako loupež, pachateli hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.

Mladík zbil a oloupil seniora, kvůli pár stokorunám mu hrozí až deset let vězení

Policie při pátrání po podezřelém zajistila kamerové záznamy z čerpací stanice, na kterých muž po neúspěšné loupeži vystoupil z vozidla a jde si na benzinku nakoupit. Pokud jste ho podle záznamů poznali, nebo víte, kde se nachází, žádá policie o sdělení informací na lince 158.

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

11. listopadu 2025  10:14

Daň za desítky let otálení. Praha chvátá s odkládanými projekty, brzdí ji komplikace

Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Zakládání tunelu Dubeč a...

Kilometrové kolony aut, přeplněné vlaky i soupravy metra. Praha i stát se rychle snaží dokončit některé strategické dopravní stavby, které jsou v plánu už od minulého století a ulevily by metropoli....

11. listopadu 2025

