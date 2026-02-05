Mrtvý muž v lomu Velká Amerika. Tělo zůstalo v koruně stromu pod skálou

Autor:
  12:54
K náročnému zásahu vyrazili před polednem záchranáři, policisté i hasiči do bývalého lomu Velká Amerika na Berounsku. Důvodem byl nález lidského těla bez známek života, na které v terénu narazila oznamovatelka. Mužské tělo se nacházelo na obtížně přístupném místě - v koruně stromu.

Lom Velká Amerika | foto: Jakub Stadler, MAFRA

„Oznamovatelka policii volala asi kolem půl dvanácté dopoledne,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Žena objevila tělo pod skalou v koruně stromu. „Informace o tom, jak dlouho tam tělo muže mohlo být, zatím nemáme,“ doplnila Richterová.

K vyproštění oběti byl na místo povolán také vrtulník, který asistuje pozemním posádkám záchranářů.

Policisté nyní zjišťují totožnost zemřelého i přesné okolnosti, za kterých k neštěstí došlo.

Prostě jsem zhubl. Muž bez řidičáku balamutil policisty, vydával se za bratra

Řidič, kterého policisté zastavili pro překročení rychlosti, se při kontrole...

O husarský kousek se pokusil řidič, který v Praze překročil povolenou rychlost a po zastavení hlídkou tvrdil, že si zapomněl doklady. Policistům poté nadiktoval údaje svého bratra. Ti však lež rychle...

