„Oznamovatelka policii volala asi kolem půl dvanácté dopoledne,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Žena objevila tělo pod skalou v koruně stromu. „Informace o tom, jak dlouho tam tělo muže mohlo být, zatím nemáme,“ doplnila Richterová.
K vyproštění oběti byl na místo povolán také vrtulník, který asistuje pozemním posádkám záchranářů.
Policisté nyní zjišťují totožnost zemřelého i přesné okolnosti, za kterých k neštěstí došlo.
