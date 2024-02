X jako základ. Praha 10 má nové logo, vizuál naroubovala na římskou desítku

„Dlouho nám chyběla jednotná vizuální identita a jasně rozpoznatelné logo, které by nás spojovalo. Vítězný návrh z dílny MadLove toto napravuje a dává nám možnost začít budovat unikátní značku. Nový styl se postupně propíše do všech komunikačních kanálů, do tiskovin i brandingu radnice,“ uvedl starosta Prahy 10 Martin Valovič (ODS).

Radnice dosud využívala jako logo městský znak, ten však historicky odkazující pouze na čtvrť Vršovice. Radnice tak postrádala ucelený vizuální systém, který by šlo využít i v digitální formě.

Vítězná vizuální identita je založena na římské číslici X značící deset. Ta je podle Pavla Mádla ze studia MadLove přímočarým a rozeznatelným symbolem. „Poznáme jej, i když na sebe vezme různé podoby a formy provedení. V tom vidíme sílu identity. Vybízí ke kreativitě a volné interpretaci,“ vysvětlil.

„Naším záměrem bylo vytvořit profesionální, hrdou a seriózní identitu městské části, jakou ji člověk od úřadu očekává a chce, ale která zároveň dává prostor i pro svobodnou interpretaci, je pro občany lehce uchopitelná, lidská a přístupná,“ dodal.

Vítězný návrh autoři doplnili i vizuály s kreativním znázorněním tématu. Ty se týkají například různých událostí nebo svátků.

Organizace Czechdesign, která měla soutěž na novou značku na starosti, se zaměřuje na rozvoj designu a architektury v České republice. V posledních letech organizovala soutěže na nové vizuální identity dalších městských částí, Prahy 3 a Prahy 6.

V prvním případě uspělo logo složené ze tří čárek od týmu Jakub Vaněk Studio, které radnice třetí městské části začala používat v roce 2020. Soutěž Prahy 6 vyhrálo v roce 2022 studio ReDesign s logem v podobě štítu se zaoblenými spodními rohy a nápisem „Praha 6“.