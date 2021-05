Lodě na Slapech budou muset zvolnit, letos se tam opět čeká nával

„Na Slapech jsme v loňském roce zaznamenali rekordní nárůst nejen plavby, ale také ostatních rekreačních aktivit, letos očekáváme stejně velký zájem. Pro ochranu zranitelnějších účastníků provozu je proto nutné zavést výtlačný režim plavby, který je výrazně pomalejší než režim v skluzu (rychlejší jízda, kdy loď po hladině klouže – pozn. red.),“ vysvětluje ředitelka SPS Klára Němcová s tím, že zpomalení plavidel podporuje poříční oddělení policie Slapy i Vodní záchranná služba, která zaznamenala v roce 2020 nadprůměrné množství zásahů.

Celkem loni v Česku došlo k 33 plavebním nehodám, což je nejvíc za posledních třicet let. Z toho se jich šest odehrálo na Slapech. Vodní záchranáři spolu s hasiči tam zasahovali už 6. července.



Vyjížděli k plachetnici, která se potopila přímo uprostřed nádrže. Čtyři dospělé a čtyři děti zachránil člun poříční policie a odvezl je na pravý břeh. Při další vážnější nehodě se zase na Častoboři zranila plavkyně. Z lehátka ji shodila příliš rychle jedoucí trojice na vodních skútrech.

Plánované změny na Slapech rozhodně nejsou výjimečné. K úpravě provozu plavidel na velkých středočeských nádržích došlo v uplynulých letech opakovaně.



Kromě slapské přehrady, kam se loni vrátily žluté bóje, platí třeba na Orlíku. Plavci za bóje nesmějí právě proto, že hrozí střet s plavidlem. Stejně tak se musí od lodí držet minimálně 50 metrů daleko. Pokud už se rozhodnou přeplavat jezero napříč, je nezbytné, aby si oblékli barevnou koupací čepici a ideálně vyrazili do vln v doprovodu loďky.

Aktuální opatření mají takovým událostem předejít. „Chci apelovat na vzájemnou ohleduplnost a zdravý rozum, aby si léto na Slapech všichni užili pokud možno v klidu a bez nehod. Omlouvám se těm, které opatření omezí,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Rok co rok proto záchranáři a zástupci plavební správy opakují pravidla, jichž by se lidé při pobytu u přírodních i umělých jezer měli držet. Platí nejen pro koupající, ale také pro jezdce na motorových člunech a vodních skútrech. Ti by si měli dát pozor hlavně na dravější jízdu.

„Jakékoli akrobatické kousky na skútru je na Slapech možné provádět jen v místech, která jsou pro takovou jízdu vyhrazená,“ upozornil mluvčí Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Praha 6 (VZS ČČK) a záchranář v jedné osobě Daniel Vičan. Právě on s kolegy zasahuje v případě nehod na Slapech.

Při skromnosti místa dosti

Nad klidem na březích i na hladině bude v nadcházející sezoně nadále bdít říční policie. Dohlédne na dodržování stanovených nařízení v místech vymezených pro koupání a lokalitách určených pro sportovní a akrobatickou plavbu.

Zároveň ministerstvo dopravy ve spolupráci se SPS spouští nový ročník bezpečnostní kampaně nazvané Na vodě nejsi nikdy sám. „Covid-19 nám nedovoluje rozprchnout se po světě a Slapy nejsou nafukovací. Mějme tedy ohled a chraňme zranitelnější vodní rekreanty. Vždyť při skromnosti místa dosti,“ apeluje na rekreanty šéfka plavební správy a připomíná, že středočeské nádrže v sezoně brázdí stovky malých plavidel různých typů a využití.

Zajímavé je v tomto ohledu srovnání slapské s mohutnější orlickou nádrží. Přestože je Orlík o třetinu delší než Slapy, kapacita stání malých plavidel je tam pouze 1 401. Slapské břehy naopak nabízí místo pro 2 764 loděk, hausbótů či člunů.

„Na jeden říční kilometr výrazně širší nádrže Orlík připadá průměrně 25 kotvících plavidel, zatímco na Slapech je to 64, tedy 2,5 krát více. Nejde však jen o počet evidenci podléhajících plavidel, ale zejména o množství jiných rekreačních činností, koupání, paddleboardy, kánoe, kajaky, rybolov a množství trvale kotvících hausbótů,“ vysvětluje Klára Němcová.

Podrobné informace o pohybu na vodě a na přilehlých plážích najdou zájemci například na webu Státní plavební správy. Desatero bezpečnosti u vody pak nabízí vodní záchranáři na www.vzs.cz.