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Platíme jen večeři, brání se policie kritice luxusní plavby po Vltavě

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  10:40
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Policie se ohradila proti kritice ohledně chystané plavby po Vltavě pro účastníky mezinárodní policejní konference. Podle zástupců sboru akci pořádá a z podstatné části financuje mezinárodní organizace Interpol, která rovněž vybrala a rezervovala konkrétní loď. Česká strana podle svých slov hradí pouze večeři, přičemž výběr cateringu byl vázán na podmínky provozovatele plavidla.

Deník Blesk v sobotu informoval o tom, že se v říjnu v Praze uskuteční mezinárodní setkání protidrogových expertů, jehož součástí má být tříhodinová vyjížďka na lodi Grand Bohemia s bohatým rautem a nápoji.

Podle zjištění deníku má akce včetně nápojového balíčku a občerstvení pro zhruba dvě stovky hostů vyjít na více než 427 tisíc korun. Článek zároveň zmiňoval účast „policejních šéfů“ (policií později upřesněno na světové odborníky na problematiku drog pozn. red.) a detailně popisoval nabídku jídla i alkoholu.

Většinu nákladů nese Interpol

Policie ČR se proti vyznění článku ohradila a na síti X zveřejnila upřesňující stanovisko, kde označila realitu za „méně bulvární“. Uvedla, že třídenní konferenci pořádá a podstatnou část nákladů hradí samotný Interpol.

„Tatáž organizace si objednala i plavbu lodí – jedinou povinností hostitelského státu je uhradit večeři,“ sdělila policie.

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Zároveň vysvětlila, proč došlo k objednání cateringu od konkrétního dodavatele, na což text rovněž upozorňoval. „Protože se akce musí konat na lodi, kterou Interpol již dříve zarezervoval, neměli jsme jinou možnost než tu, o níž píše článek: provozovatel lodi totiž umožňuje catering pouze od jedné konkrétní společnosti,“ uvedla policie na síti X.

Zástupci sboru se vymezili také proti označení účastníků za „šéfy“ s tím, že jde o konferenci světových odborníků na problematiku drog. Jak již dříve pro Blesk uvedl Ondřej Moravčík z Policejního prezidia, samotná plavba je doplňkovou aktivitou v rámci mezinárodního setkání, jehož hlavní součástí bude odborná diskuze, a o účasti konkrétních zástupců Policie ČR, včetně policejního prezidenta Martina Vondráška, nebylo zatím rozhodnuto.

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