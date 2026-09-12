Deník Blesk v sobotu informoval o tom, že se v říjnu v Praze uskuteční mezinárodní setkání protidrogových expertů, jehož součástí má být tříhodinová vyjížďka na lodi Grand Bohemia s bohatým rautem a nápoji.
Podle zjištění deníku má akce včetně nápojového balíčku a občerstvení pro zhruba dvě stovky hostů vyjít na více než 427 tisíc korun. Článek zároveň zmiňoval účast „policejních šéfů“ (policií později upřesněno na světové odborníky na problematiku drog pozn. red.) a detailně popisoval nabídku jídla i alkoholu.
Většinu nákladů nese Interpol
Policie ČR se proti vyznění článku ohradila a na síti X zveřejnila upřesňující stanovisko, kde označila realitu za „méně bulvární“. Uvedla, že třídenní konferenci pořádá a podstatnou část nákladů hradí samotný Interpol.
„Tatáž organizace si objednala i plavbu lodí – jedinou povinností hostitelského státu je uhradit večeři,“ sdělila policie.
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Zároveň vysvětlila, proč došlo k objednání cateringu od konkrétního dodavatele, na což text rovněž upozorňoval. „Protože se akce musí konat na lodi, kterou Interpol již dříve zarezervoval, neměli jsme jinou možnost než tu, o níž píše článek: provozovatel lodi totiž umožňuje catering pouze od jedné konkrétní společnosti,“ uvedla policie na síti X.
Zástupci sboru se vymezili také proti označení účastníků za „šéfy“ s tím, že jde o konferenci světových odborníků na problematiku drog. Jak již dříve pro Blesk uvedl Ondřej Moravčík z Policejního prezidia, samotná plavba je doplňkovou aktivitou v rámci mezinárodního setkání, jehož hlavní součástí bude odborná diskuze, a o účasti konkrétních zástupců Policie ČR, včetně policejního prezidenta Martina Vondráška, nebylo zatím rozhodnuto.