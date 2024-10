Pražský okruh ochromí uzavírka tunelů, objížďka povede přes Barrandovský most

Ve zmíněných tunelech se uskuteční zkoušky požární bezpečnosti. Prodloužený víkend je posledním možným termínem, kdy ŘSD může zkoušky provést. Silničáři už je odložili do nejzazšího termínu kvůli prodloužení oprav Barrandovského mostu.

„Přestože jsme přijali maximální možná opatření pro zmírnění negativních dopadů, lze očekávat zhoršení plynulosti provozu především v důsledku změn rychlostí jízdy a zvýšenému podílu těžkých vozidel převáděných z Pražského okruhu na objízdné trasy,“ sděluje mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Dodává, že lokální kolony lze očekávat zejména v místech, kde se komunikace zužují do menšího počtu pruhů, a to nejen na Pražském okruhu, ale i na všech příjezdech k Barrandovskému mostu. Obecně horší situace se očekává v pondělní dopoledne. I když je tento den státním svátkem, budou se někteří Pražané už vracet z prodlouženého víkendu, a navíc oproti neděli neplatí na silnicích I. třídy omezení jízdy nákladních vozidel, která tak výrazně zatíží celou oblast.

„Praha a ŘSD doporučuje řidičům plánovat cesty tak, aby vůbec nemuseli jet přes Lochkovský a Cholupický tunel, Barrandovský most a jeho příjezdy (nejen) po Jižní spojce a ulicí K Barrandovu,“ radí Hofman. Řidiči kamionů by se podle něj měli striktně držet doporučené objízdné trasy, která vede přes Jižní spojku, Barrandovský most a ulici K Barrandovu a od jihozápadu přes Strakonickou.

Omezení potrvají už jen týden. Vyhnout by se řidiči měli také trase přes Radotín ve směru od Berounky. Nájezd u exitu 15 Lochkov je totiž vzhledem k omezení provozu na Pražském okruhu stále uzavřený a případný průjezd přes Slivenec by byl komplikovaný.

ŘSD už od července opravuje celý jízdní pás Pražského okruhu v úseku mezi Lochkovským tunelem a sjezdem do ulice K Barrandovu. Původně měli silničáři počkat až na dokončení rekonstrukce Barrandovského mostu, ale ta se výrazně zpozdila. „Pokud bychom nechali silnici být ještě jednu sezonu, byla by degradace ještě větší,“ popsal už dříve mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Řidiči v metropoli tak už několik měsíců vězí v dlouhých kolonách, způsobených souběhem těchto dvou staveb. Už příští víkend by ale měla být část okruhu opravená, ještě ale zbývá druhý jízdní pás. Na ten se ŘSD přesune až zjara.

Co se Barrandovského mostu týká, dělníci by během soboty měli betonovat poslední část mostovky. Následně je ještě čeká pokládání vozovky, montování svodidel a další dokončovací práce. Hotovo má být do konce roku.

Uzavřené nábřeží i část metra

Pražský okruh není jediné místo, kde jsou na prodloužený víkend v plánu dopravní omezení. Ta se navíc dotknou řidičů i pasažérů v MHD. Už od čtvrtka dopravní podnik opravuje tramvajovou trať na Masarykovo nábřeží na křižovatce u Národního divadla. Až do pondělního večera nejezdí tramvaje v úseku Národní divadlo – Jiráskovo náměstí, takže linky číslo 17 a 27 jsou odkloněné přes zastávky Národní třída a Myslíkova.

Objízdnými trasami musí jet také řidiči, kteří mohou využít ulice Divadelní a Karolíny Světlé nebo přejet most Legií a přes opačný břeh se vrátit na nábřeží po Jiráskově mostě.

Od sobotního rána je také po celé tři dny výluka na lince metra C mezi stanicemi Muzeum a Kačerov. Dopravní podnik zde vyměňuje pražce mezi stanicemi Vyšehrad a I. P. Pavlova.

„Vyměníme celkem 406 původních pražců, které zde sloužily od zahájení provozu metra v květnu 1974,“ popisuje mluvčí podniku Aneta Řehková. Po dobu výluky je zavedená náhradní autobusová linka XC, která bude korzovat mezi hlavním nádražím a Kačerovem.