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Lidé ve středních Čechách zaplatí za kolo v cyklověžích Lítačkou. Pár korun, nebo nic

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  14:49

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Cyklověž Čelákovice | foto: PID

Parkování kol v cyklověžích ve Středočeském kraji je nově o něco pohodlnější. Cyklisté totiž mohou za úschovu zaplatit prostřednictvím aplikace Lítačka. Kdo má dlouhodobý kupon PID pro příslušné tarifní pásmo, má úschovu dokonce na 24 hodin zdarma, jinak za pár korun.

Cyklověží ve středních Čechách je sedm. V Lysé nad Labem (tam jsou dvě), Poděbradech, Čelákovicích, Kolíně, Berouně a Milovicích. Cena úschovy je stanovena buď na 5, nebo 10 korun.

„Mnoho lidí ve středních Čechách jezdí na kole k nádraží a dál pokračuje vlakem, a proto potřebují bezpečné a jednoduché zázemí pro jeho uložení. Propojení cyklověží s aplikací PID Lítačka jim umožní vyřídit úschovu kola rychle a pohodlně, a usnadní tak kombinaci různých druhů dopravy,“ řekl ředitel integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Zdeněk Šponar.

Cyklověže a cena úschovy

  • Lysá nad Labem (2 cyklověže) – 5 Kč
  • Poděbrady – 10 Kč
  • Čelákovice – 5 Kč
  • Kolín – 10 Kč
  • Beroun – 5 Kč
  • Milovice – 5 Kč

Aplikace podle zakoupeného kuponu (alespoň na jeden měsíc) sama vyhodnotí a ověří, zda máte úschovu kola na prvních 24 hodin zdarma.

Po uložení kola do cyklověže dostanou cestující úschovní lístek s QR kódem. Kolo si pak mohou kdykoliv během úschovní doby vyzvednout přiložením tohoto lístku ke čtečce cyklověže. Lidé si spolu s kolem mohou uložit i například helmu, světla či dětskou sedačku.

Aplikace PID Lítačka nabízí také přehled doplňujících informací a funkcí. Cestující si v ní mohou cyklověže snadno vyhledat v mapě, kde se zobrazí jejich poloha, provozní doba i další základní informace. Detail parkování lze otevřít také načtením QR kódu z úschovního lístku přímo fotoaparátem telefonu, který uživatele automaticky přesměruje do aplikace.

Součástí aplikace je také přehled o využívání služby. Cestující zde najdou aktuální obsazenost cyklověží, detail zaplacené úschovy včetně ceny a případně uplatněné slevy, historii plateb i možnost stažení daňového dokladu.

Ve kterých městech středních Čech jsou cyklověže.

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