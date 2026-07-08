Lidé ve středních Čechách zaplatí za kolo v cyklověžích Lítačkou. Pár korun, nebo nic

Cyklověží ve středních Čechách je sedm. V Lysé nad Labem (tam jsou dvě), Poděbradech, Čelákovicích, Kolíně, Berouně a Milovicích. Cena úschovy je stanovena buď na 5, nebo 10 korun.
„Mnoho lidí ve středních Čechách jezdí na kole k nádraží a dál pokračuje vlakem, a proto potřebují bezpečné a jednoduché zázemí pro jeho uložení. Propojení cyklověží s aplikací PID Lítačka jim umožní vyřídit úschovu kola rychle a pohodlně, a usnadní tak kombinaci různých druhů dopravy,“ řekl ředitel integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Zdeněk Šponar.
Cyklověže a cena úschovy
Aplikace podle zakoupeného kuponu (alespoň na jeden měsíc) sama vyhodnotí a ověří, zda máte úschovu kola na prvních 24 hodin zdarma.
Po uložení kola do cyklověže dostanou cestující úschovní lístek s QR kódem. Kolo si pak mohou kdykoliv během úschovní doby vyzvednout přiložením tohoto lístku ke čtečce cyklověže. Lidé si spolu s kolem mohou uložit i například helmu, světla či dětskou sedačku.
Aplikace PID Lítačka nabízí také přehled doplňujících informací a funkcí. Cestující si v ní mohou cyklověže snadno vyhledat v mapě, kde se zobrazí jejich poloha, provozní doba i další základní informace. Detail parkování lze otevřít také načtením QR kódu z úschovního lístku přímo fotoaparátem telefonu, který uživatele automaticky přesměruje do aplikace.
Součástí aplikace je také přehled o využívání služby. Cestující zde najdou aktuální obsazenost cyklověží, detail zaplacené úschovy včetně ceny a případně uplatněné slevy, historii plateb i možnost stažení daňového dokladu.