K hořící chatě přijeli jako první policisté. Když objekt kontrolovali, vyběhli odtud dva dospělí psi. Podle majitelky objektu však chybělo štěně, které nebylo k nalezení.
„Hasiči ho našli až 45 minut po začátku zásahu,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl s tím, že mládě nejspíš před plameny uteklo spolu s dospělými psy, pak se do domu však vrátilo a naštěstí ho našli zasahující hasiči. „Veterinář zvířata zkontroloval, byla v pořádku,“ doplnil mluvčí.
Hasiči přijeli k plamenům, když už chatu plně zasáhly, uvnitř už se nedalo nic zachránit. „K likvidaci požáru bylo nasazeno celkem pět vodních proudů C, přičemž hasiči museli zasahovat v dýchací technice,“ uvedli na síti X. Kromě pražských profesionálů zasahovaly i sbory dobrovolníků z Lipenců a Zbraslavi. Příčinu požáru vyšetřují, škodu po něm odhadují na 900 tisíc korun.
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