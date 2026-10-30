„V pátek mezi 14. a 18. hodinou budou na lince 131 každých 20 minut jezdit historické autobusy Škoda 706 RTO, Karosa B951E a Irisbus Citybus,“ napsal na facebooku starosta Prahy 6 Jakub Stárek.
„Svezení je zdarma, dokud bude ve voze místo,“ dodal.
Cestující linek 131 a 176 převezmou od 2. listopadu definitivně trolejbusy 51 a 53. Na těchto trasách jezdily až dosud souběžně.
Od 17. října měly trolejbusy veškerý víkendový provoz, zatímco autobusové spoje zůstaly jen v pracovních dnech.
V dopravní špičce bude nyní linka 51 jezdit v intervalu čtyř až šesti minut, linka 53 pak v intervalu šesti a osmi minut. Obě budou obsluhovat především moderní nízkopodlažní klimatizovaná vozidla Bozankaya SNG 12T.
Pražská integrovaná doprava o události informovala na síti X. Konec původních autobusových linek vítá kvůli tiššímu provozu a nulovým emisím.
Přechod na bezemisní bateriové trolejbusy je součástí projektu elektrifikace autobusových linek na levém břehu Vltavy, sdělil DPP na svém webu.
Před několika dny navíc vypsal soutěž až na 140 nových trolejbusů. S vítězným uchazečem uzavře rámcovou smlouvu na pět let.