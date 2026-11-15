Na dnešní demonstraci očekávali organizátoři stovky tisíc návštěvníků z celé ČR. Může to být největší občanské shromáždění v historii země, řekli ve čtvrtek zástupci spolku na tiskové konferenci. Na Letenské pláni chtějí představit své další plány a postup, jak demonstrace a obdobné akce rozšířit do dalších měst.
Celá trasa C je uměle zpožďována, aby stanice Vltavská zvládala extrémní nápor související s demonstrací na Letné.
Kvůli demonstraci na Letné pražský dopravní podnik posiluje dopravu. Mezi půl 12. a 19. hodinou zkrátí intervaly metra na polovinu.
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Návštěvníci najdou podrobné informace včetně různých tras příchodu na Letenskou pláň na webu Milionu chvilek. Pražský dopravní podnik dnes posílil metro a zavedl dvě dočasné tramvajové linky.
Od 11:30 do 19:00 bude metro jezdit častěji na všech třech linkách. Od 12:00 do 19:00 pojede tramvajová linka 40 z Červeného vrchu přes Dejvice, Letnou a Karlín na Palmovku.
Od 12:00 do 14:30 bude zavedena polookružní tramvajová linka číslo 44 jedoucí ze Špejcharu přes Letnou a Holešovice a zpět. Policie účastníky shromáždění vyzývá, aby na místo přijeli právě městskou hromadnou dopravou.