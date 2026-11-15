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Bouřící Letná ucpala pražskou MHD. Metro je přeplněné a nabírá na zpoždění

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  14:24
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Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost médií. Na snímku cesta demonstrantů MHD. (15.listopadu 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...
Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...
Pražská Letná se v neděli znovu promění v dějiště velkého protivládního...
Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...
9 fotografií
Dopravní podnik kvůli přeplněnosti části stanic reguluje provoz metra. Linka C se zpožďuje, Hradčanskou některé vlaky projíždějí. Nával způsobili lidé mířící na demonstraci na Letnou. Plné byly i některé vlaky či autobusy mířící do metropole.

Na dnešní demonstraci očekávali organizátoři stovky tisíc návštěvníků z celé ČR. Může to být největší občanské shromáždění v historii země, řekli ve čtvrtek zástupci spolku na tiskové konferenci. Na Letenské pláni chtějí představit své další plány a postup, jak demonstrace a obdobné akce rozšířit do dalších měst.

Celá trasa C je uměle zpožďována, aby stanice Vltavská zvládala extrémní nápor související s demonstrací na Letné.

Kvůli demonstraci na Letné pražský dopravní podnik posiluje dopravu. Mezi půl 12. a 19. hodinou zkrátí intervaly metra na polovinu.

„Český národ povstal.“ Plná Letná burcuje proti vládě

Návštěvníci najdou podrobné informace včetně různých tras příchodu na Letenskou pláň na webu Milionu chvilek. Pražský dopravní podnik dnes posílil metro a zavedl dvě dočasné tramvajové linky.

Od 11:30 do 19:00 bude metro jezdit častěji na všech třech linkách. Od 12:00 do 19:00 pojede tramvajová linka 40 z Červeného vrchu přes Dejvice, Letnou a Karlín na Palmovku.

Od 12:00 do 14:30 bude zavedena polookružní tramvajová linka číslo 44 jedoucí ze Špejcharu přes Letnou a Holešovice a zpět. Policie účastníky shromáždění vyzývá, aby na místo přijeli právě městskou hromadnou dopravou.

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