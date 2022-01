Chaos, stres, utrpení. Ředitel z Bohnic popisuje, jak covid změnil pacienty

Pandemie poškozuje zdraví nakažených, často dlouhodobě. Ale nejen to. Pro všechny lidi představuje současně obrovskou psychickou zátěž. Natolik závažnou, že to některé přiměje k vyhledání pomoci odborníků. Ordinace psychiatrů a psychologů jsou proto mnohdy beznadějně plné, což je nepříjemné i proto, že nemocnicím je stále lepší se vyhnout, když to jde. Alternativní péči o duši nabízí krizové linky, kde je možné nalézt potřebnou radu. „Zásadním problémem pandemie ale je, že lidé sami z vlastní vůle nástup na léčbu odkládají, a to i kvůli obavám z covidu,“ říká ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice Martin Hollý.

Jak jsou na tom Češi momentálně s psychikou?

Současná situace zasahuje nepochybně každého z nás. Zvyšuje nároky na naše schopnosti vypořádávat se se změnami a životní nejistotou. I samotné prodělání onemocnění covid-19 má negativní vliv na psychické funkce. Lze to rozdělit na tři oblasti zátěže. První je způsobena přímo samotným virem, druhá epidemickými opatřeními, zejména u dětí například sociální izolací v době domácí výuky. Poslední oblast by se dala shrnout tak, že svět není a nebude, jaký býval, ať už v rovině ekonomické nebo společenské.