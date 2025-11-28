Ve stanici metra Anděl skočila žena pod soupravu, část linky B stojí

Cestující mohou ve vyloučeném úseku využít náhradní tramvajovou a autobusovou linku XB, uvedl dopravní podnik na svém webu. Kdy se metro opět rozjede, zatím neuvedl.
„Ve stanici metra Anděl došlo ke srážce soupravy s člověkem. Jednalo se o ženu ve věku kolem 30 let, která dle kamerových záznamů s největší pravděpodobností spáchala sebevraždu,“ řekl policejní mluvčí.
Dopravní podnik po události zavedl místo metra náhradní autobusy s označením XB, které jezdí v úseku Anděl, Smíchovské nádraží, Radlická, Jinonice a Nové Butovice. Trasa náhradních tramvají XB vede mezi Bílou labutí a Smíchovských nádražím a zastávky má na Masarykově nádraží, Václavském či Palackého náměstí a na Andělu.