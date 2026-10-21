„Lidl Letní terasa ve Stromovce předčila v zájmu na místě, ale i obecném ohlasu naše očekávání,“ řekla iDNES.cz Iveta Barabášová z mediálního týmu firmy.
Venkovní terasa tu byla zřízena v polovině června a Lidl zde nabízel své produkty celé léto. Základní cena piva tu byla 50 korun, s využitím aplikace byla cena poloviční.
Podobně to bylo i s pochutinami. Lidé si mohli také zakoupené potraviny ugrilovat. Dva kusy steaku z krkovice vyšly na 152, či sýr byl za 40 Kč.
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Levné pivo od Lidlu láká. V restauraci na Výstavišti jsou fronty až do zavíračky
„Naším primárním cílem bylo naše značky přenést z našich prodejen do úplně nového prostředí: zpřístupnit zákazníkům kvalitu privátních značek za co nejlepší cenu, ale tentokrát ji propojit i s atraktivním zážitkem,“ pokračovala mluvčí. Dodala, že firma chtěla tímto projektem vystoupit vystoupit z klasického maloobchodního formátu.
„A v uvolněné letní atmosféře lidem ukázat, že značky jako pivo Argus nebo káva Bellarom mohou být pevnou součástí jejich pohodového trávení volného času,“ dodala Barabášová.
Areál tu býval zaplněný prakticky od rána, kdy Lidl nejprve nabízel kávu. Když pak otevřel restauraci, tvořily se zde až do večera dlouhé fronty, které zaměstnanci korigovali u vstupu do areálu.
Otázku, zda si Lidl v příští sezoně projekt zopakuje, ale mluvčí zatím nechala bez odpovědi.