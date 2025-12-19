Hroutí se torzo lidického statku, kde vraždili nacisté. Ruiny teď opraví

Obec Lidice na Kladensku, kterou za druhé světové války v červnu 1942 vyhladili němečtí nacisté v rámci heydrichiády, dnes připomínají už jen ruiny Horákova statku. Ty však v průběhu let dospěly do havarijního stavu a vyžadují okamžitou opravu. Na místě proto začátkem prosince začalo restaurování, které by mělo trvat až do konce září 2026.
Prostor zůstane i po dobu rekonstrukce přístupný. Jako staveniště však zůstane ohraničen, návštěvníci si tak budou moci základy prohlédnout pouze z dálky.

„Torzo je v současnosti nezakonzervované, takže z něj opadává svrchní zdivo. To v současné době navracíme do původních základů,“ popisuje stav kamenných stěn statku zástupkyně ředitele Památníku Lidice Jana Chourová Plachá.

„V minulosti probíhala jen základní konzervace a nebyl vytvořen ani žádný harmonogram údržby,“ vysvětluje dále Chourová Plachá s tím, že do základů zároveň zatéká, zejména se do nich dostává spodní voda. Práce se tedy zaměřují i na celkové odvodnění.

V rámci restaurátorského záměru vznikne i plán, jak torzo v budoucnu udržovat.

Záchranný projekt bylo možné realizovat díky finančnímu daru amerického občana Donalda R. Yadeskyho, který v závěti odkázal Památníku Lidice přes pět milionů korun. Peníze byly podle Chourové Plaché rovnoměrně rozděleny na opravu Horákova statku a Památníku dětských obětí války.

Statek, na kterém až do června roku 1942 žila rodina Horákových, je jediným objektem z původní lidické zástavby, který se po konci 2. světové války dočkal odhalení svých základů.

Nachází se na současném pietním území v bezprostřední blízkosti společného hrobu 173 lidických mužů a chlapců, kteří byli 10. června 1942 zavražděni německými nacisty.

