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Lidé vzali lanovku útokem. První den svezla tisíce lidí, ještě větší nápor bude o víkendu

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  10:16
První otevírací den pravidelné jízdy nové petřínské lanovky z Újezdu přes...

První otevírací den pravidelné jízdy nové petřínské lanovky z Újezdu přes Nebozízek na Petřín. (22. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

První otevírací den pravidelné jízdy nové petřínské lanovky z Újezdu přes...
První cestující si vychutnávají jízdu novou lanovkou z Újezda na Petřín. (22....
První otevírací den pravidelné jízdy nové petřínské lanovky z Újezdu přes...
První jízda nové lanové dráhy na pražském Petříně. (21. září 2026)
63 fotografií
Petřínská lanovka byla hned v první den po opětovném uvedení do provozu v kurzu. Podle odhadů se jí svezlo na deset tisíc lidí, o prodlouženém víkendu se dá zájem očekávat ještě vyšší. Dopravní podnik tak bude vypravovat soupravy i mimo jízdní řád.

Nové vozy designérky Anny Marešové hned od počátku provozu táhnou.

„Za první hodinu provozu se svezly lanovkou téměř čtyři stovky cestujících, do 16. hodiny jich bylo už přes šest tisíc, za celý první den pak zhruba deset tisíc cestujících,“ řekl iDNES.cz mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.

Vzhůru na Petřín! Nadšenci kvůli první jízdě lanovkou vstávali už ve tři ráno

Do nových vozů, které jezdí bez řidiče, se vejde 100 cestujících. Nakonec tedy stejně jako do starých vozů, které dosloužily před dvěma lety.

„Ještě večer byla před spodní stanicí lanovky na Újezdě fronta,“ všimla si redaktorka iDNES.cz.

Ta byla svědkem první fronty už půl hodiny před ranní úvodní jízdou s cestujícími. „Vstávali jsme už ve 3 ráno, abychom tu byli první,“ řekl jeden z nadšenců, který do Prahy cestoval až z Mostu.

První otevírací den pravidelné jízdy nové petřínské lanovky z Újezdu přes Nebozízek na Petřín. (22. září 2026)
První cestující si vychutnávají jízdu novou lanovkou z Újezda na Petřín. (22. září 2026)
První otevírací den pravidelné jízdy nové petřínské lanovky z Újezdu přes Nebozízek na Petřín. (22. září 2026)
První jízda nové lanové dráhy na pražském Petříně. (21. září 2026)
63 fotografií

Brány stanice se otevřely v 6:45, první natěšení cestující se svezli o patnáct minut později. Lanovka jezdí z Újezda na Petřín, cestou vzhůru zastavuje také u Nebozízku, v opačném směru ale nikoliv.

Mimořádné jízdy kvůli velké poptávce

Dopravní podnik očekává, že o prodlouženém víkendu, bude zájem o tuto turistickou atrakci hlavního města ještě vyšší. „Každý den by to mohlo být až 20 tisíc lidí,“ vypočítává Šabík.

Proto se předpokládá, že lanovka bude jezdit častěji, i mimo jízdní řád. „Už v úterý jsme takhle dvakrát jeli mimořádnou jízdu. O víkendu budeme jezdit podle potřeby a poptávky,“ upřesnil. Lanovka je jinak v provozu každý den od 7:00 do 22.15 hodin v intervalu deseti až patnácti minut.

Nová lanovka na Petřín designérky Anny Marešové. Pohled ze spodní stanice...
Nová lanovka na Petřín designérky Anny Marešové. Pohled ze spodní stanice...
Stanice metra Újezd a nový vůz lanovky na Petřín. (21. září 2026)
Nová lanovka na Petřín designérky Anny Marešové. Pohled ze spodní stanice...

Petřínská lanovka patří mezi nejnavštěvovanější turistické atrakce a jako taková je neodmyslitelně spojená s Prahou.

„Bylo to hodně náročné, jsou to čtyři roky, co jsme odevzdali designérskou studii,“ popsala časovou linii autorka vozů Anna Marešová. Poslední měsíce nebylo téměř dne, kdy by své dílo nebyla obhlédnout. Do poslední chvíle ladila detaily.

Nová je i spodní stanice lanovky, tedy na Újezdě. Prošla rekonstrukcí. K inovovanému vstupu přibyly toalety, nový je tu obchůdek s merchem. Zdi samotné stanice lanovky, tedy v prostoru, kam lanovka dojede, zdobí nový mural výtvarníka Michala Škapy.

Lidé navíc mohou až do neděle 27. září využít zvýhodněné vstupné na Petřínskou rozhlednu a do Zrcadlového bludiště. Slevu 20 procent dostanou, pokud se prokáží jízdenkou z lanovky či platnou Lítačkou.

Lanovka na Petřín

Čtvrtá generace lanové dráhy Petřín

Technické parametry:

  • Délka tratě: 509 metrů
  • Počet stanic a zastávek: 3 (stanice Újezd a Petřín, zastávka Nebozízek)
  • Počet vozů: 2
  • Překonávaná výška: 126,19 metrů
  • Největší sklon tratě: 296 ‰
  • Maximální rychlost jízdy: 4 metry za sekundu
  • Kapacita vozu: 100 cestujících
  • Doba jízdy: čistá doba jízdy bez odbavování cestujících 3 minuty 20 sekund, s odbavováním cestujících na Nebozízku necelé 4 minuty
  • Rozchod kolejnic: 1 435 mm

Design a koncepce nových vozů:

  • Anna Marešová designers (Anna Marešová, Tomáš Chludil, Jakub Žanony, Karel Buhr, Jiří Beran, František Kast)
  • Výrobce nových vozů, řídícího a dopravního systému: CWA Constructions Olten, Frey Stans ze skupiny Doppelmayr/Garaventa

Rekonstrukce tratě lanové dráhy Petřín a dočasné úpravy stanice Újezd:

  • Projektant: PONTEX, zhotovitel: Metrostav CZ

Zdroj: DPP

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