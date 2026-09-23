Nové vozy designérky Anny Marešové hned od počátku provozu táhnou.
„Za první hodinu provozu se svezly lanovkou téměř čtyři stovky cestujících, do 16. hodiny jich bylo už přes šest tisíc, za celý první den pak zhruba deset tisíc cestujících,“ řekl iDNES.cz mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
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Vzhůru na Petřín! Nadšenci kvůli první jízdě lanovkou vstávali už ve tři ráno
Do nových vozů, které jezdí bez řidiče, se vejde 100 cestujících. Nakonec tedy stejně jako do starých vozů, které dosloužily před dvěma lety.
„Ještě večer byla před spodní stanicí lanovky na Újezdě fronta,“ všimla si redaktorka iDNES.cz.
Ta byla svědkem první fronty už půl hodiny před ranní úvodní jízdou s cestujícími. „Vstávali jsme už ve 3 ráno, abychom tu byli první,“ řekl jeden z nadšenců, který do Prahy cestoval až z Mostu.
Brány stanice se otevřely v 6:45, první natěšení cestující se svezli o patnáct minut později. Lanovka jezdí z Újezda na Petřín, cestou vzhůru zastavuje také u Nebozízku, v opačném směru ale nikoliv.
Mimořádné jízdy kvůli velké poptávce
Dopravní podnik očekává, že o prodlouženém víkendu, bude zájem o tuto turistickou atrakci hlavního města ještě vyšší. „Každý den by to mohlo být až 20 tisíc lidí,“ vypočítává Šabík.
Proto se předpokládá, že lanovka bude jezdit častěji, i mimo jízdní řád. „Už v úterý jsme takhle dvakrát jeli mimořádnou jízdu. O víkendu budeme jezdit podle potřeby a poptávky,“ upřesnil. Lanovka je jinak v provozu každý den od 7:00 do 22.15 hodin v intervalu deseti až patnácti minut.
Petřínská lanovka patří mezi nejnavštěvovanější turistické atrakce a jako taková je neodmyslitelně spojená s Prahou.
„Bylo to hodně náročné, jsou to čtyři roky, co jsme odevzdali designérskou studii,“ popsala časovou linii autorka vozů Anna Marešová. Poslední měsíce nebylo téměř dne, kdy by své dílo nebyla obhlédnout. Do poslední chvíle ladila detaily.
Nová je i spodní stanice lanovky, tedy na Újezdě. Prošla rekonstrukcí. K inovovanému vstupu přibyly toalety, nový je tu obchůdek s merchem. Zdi samotné stanice lanovky, tedy v prostoru, kam lanovka dojede, zdobí nový mural výtvarníka Michala Škapy.
Lidé navíc mohou až do neděle 27. září využít zvýhodněné vstupné na Petřínskou rozhlednu a do Zrcadlového bludiště. Slevu 20 procent dostanou, pokud se prokáží jízdenkou z lanovky či platnou Lítačkou.
Lanovka na Petřín
Čtvrtá generace lanové dráhy Petřín
Technické parametry:
Design a koncepce nových vozů:
Rekonstrukce tratě lanové dráhy Petřín a dočasné úpravy stanice Újezd:
Zdroj: DPP