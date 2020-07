Cestující chodí do metra bez roušek, strážníci napomínají desítky lidí denně

Podle zjištění redaktorky ČTK projelo v pondělí na eskalátorech ve stanici Muzeum před čtvrtou hodinou odpolední za jednu minutu téměř dvacet lidí bez roušky. Buď si ji sundávali už na eskalátorech, nebo ji neměli vůbec.



Podle vedoucí Kanceláře ředitele městské policie Praha Ireny Seifertové nejde o neznalost, lidé o vládních nařízeních vědí.

„Jde spíše o případy, kdy si lidé neuvědomí, že v metru musí roušku mít, nebo opatření ignorují. Denně hlídky městské policie zjistí v průměru 55 případů porušení tohoto nařízení,“ upřesnila Seifertová.

Hlídky kontrolují nošení roušek v metru pravidelně. „Není však reálně ani personálně možné, aby strážníci byli trvale ve všech stanicích metra,“ dodala Seifertová. To, že by lidé hlásili nenošení roušek na tísňovou linku městské policie, je ojedinělé.

Policie zjistila v Praze od začátku zavedení opatření v souvislosti s koronavirem přes 41 tisíc přestupků souvisejících s těmito nařízeními.

Z toho nejvíce porušení, téměř 33 tisíc, se týkalo právě nenošení roušek, asi 4 700 těchto případů bylo v městské hromadné dopravě.

Od 1. července, kdy vláda rozvolnila opatření proti koronaviru, nemusí lidé ve většině míst v Česku nosit roušku v tramvajích, trolejbusech či autobusech. Povinnost zakrýt si dýchací cesty v metru však stále platí.

Podle hlavní hygieničky ČR Jarmily Rážové epidemiologové zvažovali, zda roušky ponechat v MHD. „Více než třetina lidí se každý den přepraví právě v metru. Jsou to klimatizované prostory, u autobusů a tramvají není klimatizace v 60 procentech vozů,“ uvedla v červnu Rážová.

Je to podle ní kompromis, jak zabránit kolapsům z horka u lidí, kteří by neklimatizovaných dopravních prostředcích museli mít roušku.

To potvrzuje i epidemiolog Rastislav Maďar. Kromě toho je podle něj v metru také například větší riziko přenosu viru kvůli uzavřenému prostoru, větší koncentraci lidí nebo rychle se pohybujícímu vzduchu. „Je to vzduch, který před sebou tlačí souprava metra, to může způsobit přenos viru na větší vzdálenost,“ řekl ČTK Maďar.

V současnosti jsou roušky povinné jen v pražském metru a v MHD v regionech, kde je více nakažených jako v Moravskoslezském kraji. Dál se musí nosit také v lůžkových zdravotnických zařízeních a domovech pro seniory a také při akcích ve vnitřních prostorách pro více než sto lidí.