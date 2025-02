Z Modřan tramvají až do Nových Dvorů. Prodloužení tratě vyjde na 1,5 miliardy

V Praze otevřeli novou tramvajovou trať. Vede z Modřan do Libuše. (26. května 2023) | foto: iDNES.tv

DPP o tom ve čtvrtek informoval v tiskové zprávě. Jde o prodloužení úseku Sídliště Modřany – Libuš, který DPP zprovoznil v květnu 2023.

Nová trať Libuš – Nové Dvory bude 1,8 kilometru dlouhá a začne ve stávající zastávce Libuš. Dále povede Novodvorskou ulicí severním směrem ke stávajícím autobusovým zastávkám Přírodní. Ty budou nahrazeny novým párem stejnojmenných zastávek sdružených pro tramvaje i autobusy.

Trať bude pokračovat dále severním směrem a za křižovatkou Novodvorské ulice s Chýnovskou bude ukončena blokovou, jednokolejnou, jednosměrnou smyčkou vedenou Novodvorskou, Durychovou, Libušskou a Chýnovskou ulicí.

V Durychově ulici podnik vybuduje výstupní a nástupní konečnou zastávku Nové Dvory v blízkosti plánovaného vestibulu metra.

Podnik také vybuduje základy podchodu k budoucí stejnojmenné stanici metra D, aby během její výstavby nebyl přerušován provoz tramvají. Všechny zastávky na trati budou bezbariérové a vyrostou tam také digitální informační panely s časy odjezdů.

Pro větší část obyvatel zajistí podle podniku nová trať přímé spojení tramvají do centra města. Po zprovoznění čtvrté linky metra bude tramvaj také návaznou dopravou na metro D.

„V okolí se chystá rozsáhlá bytová výstavba a po otevření metra D tu vzniknou přestupní uzly ve stanicích Libuš a Nové Dvory,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib.

Podnik plánuje mimo to letos zahájit stavbu tramvajové trati, která povede z Vinohradské ulice na malešické sídliště. DPP loni také dokončil prodloužení tramvajové trati na Pankrác, předloni pak spustil tratě z Divoké Šárky na Dědinu, z Modřan do Libuše a z Barrandova do Slivence.

Magistrát také staví Dvorecký most mezi Prahou 4 a 5, po kterém budou rovněž jezdit tramvaje a v budoucnu na něj navážou koleje vedoucí Jeremenkovou ulicí přes Budějovickou do Michle. V plánu jsou i další tratě, například z Podbaby do Suchdola.