Liblické stožáry rozebírá těžká technika. Podívejte se na unikátní záběry z dronu
Policejní auto se zapnutými majáky srazilo v Praze nezletilou dívku
Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze 10 chodkyni. Nezletilá dívka skončila se závažnými a vícečetnými poraněními v nemocnici. Vyšetřování okolností a příčiny...
Nejvyšší stavba v Česku šla k zemi, stožáry v Liblicích odstřelily nálože semtexu
Nejvyšší stavba v Česku, 355 metrů vysoký rozhlasový vysílač v Liblicích na Českobrodsku, šla k zemi. České radiokomunikace k odstřelu použily přes čtyři kila semtexu. Odstřel doprovodila silná...
Obdiv, fotky i nezájem. První vlaky dorazily na nová nástupiště nádraží Smíchov
Vlaky na smíchovském nádraží poprvé zastavily na jednom zrekonstruovaném a jednom zcela novém nástupišti nádraží Smíchov. Přestavba objektu v moderní terminál se naopak přesunula na dvojici nástupišť...
Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění
Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...
Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod
Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...
Praha sobě opět ostrouhá. Nová koalice v Praze 1 vznikne bez vítěze voleb
V Praze 1 se na koalici domluvili TOP 09, ODS, ANO, STAN s lidovci a Nezávislí z Jedničky Kateřiny Klasnové a Davida Bodečka. Ve středu večer podepsali koaliční smlouvu.
GIBS hledá důležité svědky nehody policejního vozu, který v Praze srazil dívku
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), hledá svědky vážné nehody, která se stala v pondělí v Kutnohorské ulici v Praze. Policejní vůz tam srazil nezletilou chodkyni, která skončila s...
Řidič ujížděl v protisměru bez světel. Zastavily ho až výstřely a speciální manévr
Zběsilou noční honičku řešila hlídka z cizinecké policie v Praze 2. Řidič se snažil policisty setřást, vjížděl do protisměru a ohrožoval ostatní vozy. V jednu chvíli dokonce vypnul světla na autě a...
Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění
Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...
Zklamalo mě, jak jsme odehráli závěr, vrací se Guddal k Lilleströmu. Co Olympiakos?
Od našeho zpravodaje v Řecku Když v září v Jerevanu (4:1) dvěma góly zásadně pomohl k vítězství, přehnaně to neprožíval. Stejně tak sparťanského fotbalistu Tobiase Guddala nesložilo, když se minulý týden proti Lilleströmu (1:1)...
Traficon střídá Sony. Na pražském Karlově náměstí otevřel svou největší prodejnu
Po více než 30 letech vystřídal prodejnu Sony na pražském Karlově náměstí maloobchodní řetězec Traficon. Na ploše přes 150 m² otevřel svou dosud největší pobočku. Společnost letos slaví 30 let...
Výhra po nervózním závěru. Basketbalistky USK Praha podruhé uspěly v Eurolize
V tabulce skupiny D svítí basketbalistkám ZVVZ USK Praha dvě vítězství. Roli favoritek na palubovce Lublinu uhájily v napínavé koncovce, po které slavily 74:71. Týmu kouče Martina Bašty poprvé v...
Od rána v akci bagr i vrtná souprava. Bohemians zahájili výstavbu jižní tribuny
Fotbalový klub Bohemians Praha 1905 zahájil ve středu stavební práce na vybudování jižní tribuny stadionu Ďolíček. Vrtná souprava a bagr byly v akci hned den poté, co vršovický celek dostal od...
Slavia vyřadila Chorého z kádru. Útočník se omluvil, sám navrhuje okamžitý konec
Jde o očekávaný krok. Fotbalová Slavia do konce podzimu vyřadila z kádru Tomáše Chorého, jenž byl o víkendu vyloučen poté, co sudímu Všetečkovi ukázal prostředníček. Vytáhlý útočník zároveň přijde o...
Víc adrenalinu, méně rizika. Bobovka na Proseku představila novou dráhu
Po více než roce je náročná rekonstrukce bobové dráhy na pražském Proseku téměř ve finále. Po boku klasické bobové dráhy vznikl nový Alpine Coaster 2.0. Téměř tři čtvrtě kilometru dlouhá trasa je...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
STAN v hlavním městě rozdal nabídky, ve hře je stále i koalice s Piráty a Prahou sobě
O složení vládnoucí koalice na pražském magistrátu se rozhodne ve čtvrtek. Vítězný STAN se v pondělí setkal s Piráty, ve středu s Prahou sobě a dal jim nabídku na vstup do koalice. Adam Scheinherr...
Rozkopaný chodník v centru komplikuje život pěším i obchodníkům. Někteří chtějí odškodnění
Oprava chodníku v pražské Karmelitské ulici komplikuje provoz místních podniků. Zatímco v pondělí dělníci zavalili sutí vstupy do dvou restaurací, v úterý a ve středu čekalo podobné překvapení další...