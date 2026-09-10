„Reakce jsou podporující i kritické. Drtivá většina negativních reakcí pochází od lidí mimo naši školu,“ popsal odezvu pro iDNES.cz ředitel školy František Grunt.
Připojené fotografie ukazovaly, jak se děti převlečené za ženicha a nevěstu za přítomnosti ostatních spolužáků na slavnostním obřadu „vzali“. Roli oddávajícího zastal sám ředitel a matrikářku hrála třídní učitelka.
„Na celém příběhu je nejlepší, že se v 10 letech nestydí za svoje city, umí si projevit náklonnost a celá třída jim drží palce. Všichni je podporují a to je důkaz, že mají kolem sebe ten nejlepší tým. Moc fandíme, ať jim to vydrží a gratulujeme,“ napsala škola k fotografiím, kde také uvedla křestní jména obou dětí.
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Příspěvek na sociálních sítích zaujal a fotky ihned začaly kolovat i po jiných skupinách, u nichž se rozjely debaty, zda je taková hra pro děti vhodná a zda by měla být uveřejněna na internetu.
„Uvádí konkrétní jména dětí, jejich třídu, zásnuby, svatbu, hovoří o jejich citech a náklonnosti a dokonce jim veřejně přeje, aby jim to vydrželo,“ vyjmenovává důvody nelibosti Anna, jedna z komentujících ve skupině Učitelé.
Vysvětlila, že svou úvahu nemyslí jako útok na školu ani na konkrétní učitele. „Spíš jako připomenutí, že čím jsou děti mladší, tím pečlivěji bychom měli zvažovat, co za ně zveřejňujeme, jak jejich vlastní příběhy interpretujeme a zda jim tím skutečně pomáháme chránit jejich důstojnost, soukromí a právo rozhodovat o sobě,“ dodala a vyzvala ostatní k diskuzi.
Někteří svůj názor vyjádřili ostřeji. „Myslela jsem, že šílené chování skončilo okolo 90. let. Jsem příliš optimistická,“ napsala jedna z debatujících. „Je to totálně špatně z hlediska GDPR a bezpečnosti těch dětí. I kdyby se zveřejněním souhlasili rodiče, učitele nikdy nemělo napadnout to udělat,“ přidala se další.
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Kritika směřovala také na to, že jednoho dne mohou děti kvůli příspěvku cítit stud nebo zažívat šikanu. Jiní však s původní situací nevidí problém, spatřují ho jen v těch, kteří fotografie šíří dál a komentují je.
„A já byla šťastná, že se děti přestávají stydět za své city. Evidentně jsme jako společnost zkažení a prohnilí. Za vším hledáme negativitu, upravujeme si realitu, převracíme pravdu. Myslím, že to bylo krásné. Byl to důkaz toho, že ve škole děti nemusí mít obavy z ničeho, můžou se svěřit,“ vyjádřila podporu jiná přispěvatelka.
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Vedení školy se však nakonec rozhodlo fotografie odstranit.
„Rozumíme tomu, že část lidí má výhrady ke způsobu zveřejnění akce. Proto jsme také příspěvky ze sociálních sítí stáhli. Samotnou akci ale vnímáme hlavně tak, že vzešla z nápadu dětí a naším cílem bylo jejich iniciativu podpořit,“ vysvětlil iDNES.cz ředitel Grunt.
„Chceme jim ukázat, že když přijdou s vlastním nápadem, můžeme jim pomoci jej společně a bezpečně uskutečnit,“ uvedl a zdůraznil, že šlo samozřejmě o hru, nikoli o skutečný sňatek.
Zároveň upozornil na skutečnost, že se nejedná o formát, který by se ve školním prostředí objevoval výjimečně. Jako příklad uvedl podobné „svatby nanečisto“, které v minulosti uspořádaly například základní školy v Hanušovicích, Brandýse nad Labem nebo Rynolticích.
Škola se po odezvě k situaci nejprve vyjádřila na stejném facebookovém profilu, kde předtím fotky vystavila. Zdůraznila, že akce i její následné zveřejnění proběhly se souhlasem dětí i jejich rodičů. Jako hlavní důvod stažení pak představitelé školy uvedli, že nechtějí, aby se děti kvůli pozitivnímu zážitku ze školy staly předmětem veřejných sporů nebo nepříjemných komentářů.
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„Na našem přístupu k dětem se ale nic nemění. Dál budeme vytvářet prostředí, ve kterém se nebojí přijít s vlastními nápady a dokážou je společně rozvíjet,“ uzavřeli své vyjádření.
Varování i podpora škole
V reakci se znovu ozvaly nespokojené hlasy komentujících, které říkají, že sice škola fotografie stáhla, ale stále kolují po internetu a lidé je komentují.
„Až se ti dva pohádají, nebo v pubertě změní vztah, tak digitální stopa zůstává. Navíc na sítích nejsou jen laskaví lidé, ale i predátoři, co nyní vědí, kam tyto děti chodí do školy, jak se jmenují, a jak vypadají,“ varuje diskutující Dana.
Někteří komentující se s prohlášením školy spokojili a vyjádřili vedení podporu. „Jak to chce někdo vnímat jinak, než jako hru? Celé dětství je hra a tyhle role byly moc milé. Děcka, jestli si tohle přečtete, byly jste skvělé. Nebát se dát najevo svoje city je krásné a od školy prima gesto podpory,“ myslí si v komentáři Lucie.
„Držte se, byla to určitě pěkná akce. Doufám, že se tady ty menšinové názory anonymních facebookových hrdinů nedostanou k těm dětem,“ prohlásil také diskutující Štěpán. „Příště nezveřejňovat, no,“ radí na závěr.