Na Libeňský most se v sobotu vrátí tramvaje, až na Palmovku pak pojede autobus

Po několika týdnech se v sobotu na Libeňský most částečně vrátí tramvaje. Linky číslo 1 a 27 budou jezdit až k uzavřené části soumostí, kde vznikne nová zastávka s obratištěm. Takzvaný inundační most, který město plánuje kvůli havarijnímu stavu nahradit novým, zůstane uzavřený a na zhruba 600metrovém úseku mezi novou zastávkou Libeňský most a Palmovkou pojedou náhradní autobusy.