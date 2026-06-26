Na začátku roku 2022 měla Praha v rukou trumf, který by dnes vedení města rádo získalo zpět. Za působení tehdejšího náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) uzavřela Technická správa komunikací se společností Metrostav TBR smlouvu na rekonstrukci Libeňského mostu formou Design and Build (navrhni a postav).
Princip této metody je jednoduchý: město definuje parametry (co chce, do kdy a za kolik) a veškerá rizika spojená s projektováním, povolováním a samotnou realizací přebírá zhotovitel.
Metrostav TBR tehdy zakázku vyhrál s cenou 2,18 miliardy korun. Součástí závazku tak například bylo, že tramvajová výluka nepřesáhne jeden rok a zhotovitel na sebe vzal riziko, že pokud most za dohodnuté peníze opravit nedokáže, jde to k jeho tíži.
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Libeňský most čeká rekonstrukce, bourat se nebude, rozhodli radní
Ponechme stranou, zdali by nebylo lepší most rovnou nahradit novým. Koneckonců Scheinherr si něm postavil kariéru.
Obrat o 180 stupňů pod pirátským vedením
Po komunálních volbách na podzim 2022 se však vyměnila pražská koalice a do křesla náměstka pro dopravu usedl Zdeněk Hřib (Piráti). Právě za jeho éry došlo k zásadnímu zvratu, který celou stavbu poslal ke dnu.
Přestože zhotovitel již pracoval na projektové dokumentaci pro rekonstrukci, v prosinci 2023 pražští radní schválili radikální změnu. Místo původně vysoutěžené rekonstrukce historického mostu rozhodli o stavbě jeho kompletní repliky. Argumentem bylo, že stav mostu je horší, než se čekalo. Cena zakázky tím tak podle odhadů skokově narostla o téměř dvě miliardy korun.
Změna z rekonstrukce na novou repliku v rámci běžící zakázky ale narazila na tvrdou realitu zákona o zadávání veřejných zakázek. Podle legislativy jde o podstatnou změnu smluvních podmínek. Konkurenční stavební firmy, které se původního tendru účastnily, podaly podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a věc skončila u soudu.
Zbořený oblouk a stopka od ÚOHS
Mezitím však události nabraly rychlý spád přímo na stavbě. Vzhledem k havarijnímu stavu a tlaku na pokračování prací došlo v roce 2024 k demolici klíčového inundačního mostu nad Voctářovou ulicí. Tím byla tramvajová trať mezi Palmovkou a Holešovicemi definitivně přerušena. Zhotovitel vzápětí začal připravovat výstavbu nové konstrukce, už podle změněného zadání.
Do běžící zakázky ale zasáhl ÚOHS. Ten dospěl k závěru, že přechod od původně vysoutěžené rekonstrukce k rozsáhlé náhradě konstrukcí tvarovými replikami představuje podstatnou změnu smlouvy, kterou nebylo možné provést bez nového zadávacího řízení. ÚOHS proto zakázal další plnění smlouvy v této podobě; jeho rozhodnutí následně potvrdil předseda úřadu a v roce 2026 také Krajský soud v Brně.
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Praha se ocitla v pasti. Město legálně nesmělo Metrostavu platit faktury za rozestavěnou repliku a Metrostav nesměl pokračovat ve stavbě. Aby se situace odblokovala, muselo město nakonec smlouvu vypovědět. Role se tak zcela obrátily: místo toho, aby město vymáhalo po zhotoviteli penále za nedodržení původního harmonogramu rekonstrukce, dostalo se do pozice strany, která není schopna plnit své závazky.
Metrostav TBR se tak legálně vyvázal z pro něj původně nevýhodné fixní smlouvy a od města bude inkasovat kompenzace za provedené práce a odstoupení.
Výhled? Rok 2034 a miliardové škody
Výsledkem dosavadního řízení projektu je tak v roce 2026 stavba v hluboké dopravní i právní nejistotě. Libeňský most přes Vltavu sice zůstává částečně průjezdný pro individuální automobilovou dopravu, cyklisty a chodce, klíčové tramvajové spojení mezi Palmovkou a Holešovicemi je však přerušeno a část soumostí u Palmovky zůstává mimo provoz. Praha proto musí připravit nový projekt a nové zadávací řízení na další postup.
Podle aktuálních odhadů se dokončení mostu odkládá minimálně o pět až osm let – mluví se o letech 2032 až 2034. Původní rekonstrukce přitom podle původních plánů z roku 2022 měla být v těchto letech již dávno hotová.
Demolice hroutící se části Libeňského mostu (duben 2024)
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4. dubna 2024