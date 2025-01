(Ne)šťastné konce 2024. Pražané zažili odvolání šéfa DPP i otevření Máje

Tenhle jim nespadl

Jen pár dní po začátku roku 2024 Technická správa komunikací provizorně uzavřela celý Libeňský most, což znamenalo jeho konec v podobě, jakou Pražané znali bezmála po celé století.

K rychlé akci se město uchýlilo, protože tuhé mrazy poškodily část soumostí blíže k Palmovce natolik, že hrozilo jeho zřícení. A skutečně – jen dělníci na tzv. inundační most v dubnu „sáhli“, hned se začal bortit.

Byť část mostu přes řeku po celý rok využívaly všechny typy dopravy, v listopadu z celé oblasti zmizely tramvaje. A nevrátí se sem, dokud nebude celé soumostí opraveno. K tomu by podle současných odhadů mohlo dojít v roce 2028, přičemž toto datum je ale kvůli absenci stavebních povolení nejisté.

Byť je omezení MHD pro tamní obyvatele nešťastnou událostí, lze v případě Libeňského mostu mluvit o šťastném konci, alespoň při vzpomínce na starou Trojskou lávku, jejíž poslední den v roce 2017 přinesl zranění čtyř lidí, kteří do Vltavy spadli spolu s ní. Ano, i tak málo dnes stačí v Praze ke štěstí.

Zahájení demolice Libeňského mostu (4. dubna 2024)

Motýlí Las Vegas

Snad alespoň lékaři odhalující daltonismus (poruchu barevného vnímání, pozn. red.) jsou teď opravdu šťastni z toho, co v květnu usedlo na fasádu obchodního domu Máj. O Las Vegas mluví kritici, když se protlačí zástupem fotících korejských turistů. Ti si totiž nepřehlédnutelné „spitfajří“ motýly z dílny Davida Černého, flegmaticky pohupující křídly, zdá se oblíbili o poznání více.

Objekt Máje během půl století své existence zprvu ohromoval milovníky moderní architektury svými rozměry, technickou pokrokovostí a smělými tvary. Na artefakty, které jako by do centra Prahy přilétly z Disneylandu nebo města hříchu a zábavy Las Vegas, si konzervativci zvykají ztuha.

„Myslím si, že jde o další poškození toho, čím stavba byla výjimečná. Tedy svým až asketismem a zvýrazněnou funkcionalitou. Domnívám se, že na fasádu to opravdu nepatří,“ sdělil expert na památkovou péči Josef Štulc.

Ostatně tvrdit, že obnovu Máje otevřeného veřejnosti v červnu završil happy end, nelze jednoznačně ani podle jeho nové náplně. Několik pater zábavy hrající v pestrých diskotékových barvách si leckdo spojuje spíše s předjařím a s matějskou poutí.

Sochař David Černý s týmem instaloval na fasádu obchodního domu Máj kynetické sochy spitfirů s motýlími křídly. (19. května 2024)

Mizející svět knih

Nechť tedy alespoň turisté jsou v pražském centru okolo Spálené ulice skutečně šťastní a nezabloudí v labyrintu hotelů. Nezaměnitelný průchod s podloubím, kde bez ohledu na historickou epochu vládl desítky let genius loci pražských pasáží, v srpnu přestal sloužit chodcům na cestách mezi Spálenou, Opatovickou a Černou ulicí. Ani oblíbená kavárna či někdejší škola tento kout už neoživují. Ovšem vznikne zde další z mnoha hotelů v centru metropole.

Přitom šlo o komplex budov s mimořádnou reputací, sloužící od časů monarchie slavnému Vilímkovi, tedy nakladatelskému domu a tiskárně Josef R. Vilímek. Knihy tady přežily i po únoru 1948, kdy s komunistickými novými pořádky vzala zasvé firma Vilímek. Po roce 1990 odsud pak zmizel také Knižní velkoobchod.

Bývalé Vilímkovo nakladatelství a Vilímkovu pasáž čeká přestavba na hotel. (22. července 2024)

Sesazený generál

V říjnu do sídla dopravního podniku už poněkolikáté zavítali kriminalisté. Odváděli si vrcholné manažery této firmy, jejíž obrat se počítá v řádu desítek miliard. Mezi zadrženými byl dnes již bývalý generální ředitel Petr Witowski, kterého si ale policie jen vyslechla a zase pustila. I tak jej ale dozorčí rada po rekordních šesti letech ve funkci odvolala.

Šťastný byl z tohoto výsledku hlavně náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti), který o sesazení Witowského usiloval několik let. A šťastný konec to byl vlastně i pro bývalého ředitele.

Nakonec extrémní tlak politiků, lobbisté kroužící kolem dopravního podniku jako smečka vlků nebo pravidelné razie kriminalistů nejsou nic, co by nějak zvlášť prospívalo zdraví. A navíc odejít z dopravního podniku domů, a ne do vazby je svým způsobem vítězství.

Policie podnikla razii v pražském dopravním podniku. Mezi zadrženými je i generální ředitel DPP Petr Witowski. (14. října 2024)

Potěšil, ale nezachránil

Nedlouho trvá pocit štěstí pražského šoféra. Koncem listopadu vedení města ohlašovalo konec útrap. S tříměsíčním zpožděním a dvakrát dráž totiž skončila oprava Barrandovského mostu.

Dopravní zázrak se ale nekonal. Optimistické vize o průjezdnější metropoli, pokud je tedy někdo ze šoférů opravdu měl, vyhasly dříve, než vzplály. Kvůli zúžené magistrále a dalším omezením je totiž hlavní město i nadále spíše jedna velká past.

Řidičům se po dvouleté rekonstrukci opět naplno otevřel Barrandovský most. (24. listopadu 2024)

Tradiční rozpad koalice

Na závěr jeden, dá se už říct tradiční konec. A tím je pád koalice na smíchovské radnici, kde se zkraje roku ujme vlády už pátý starosta za šest let. Na prosincovém zastupitelstvu se totiž rozpadla koalice tvořená Prahou 5 sobě, Piráty a SEN 21.

S úsměvem na tvářích tak do nového roku vstupují zastupitelé ODS, ANO, STAN a TOP 09, kteří vládu nad Prahou 5 ztratili na pouhé dva roky a nyní mluví o nevyhnutelném „pádu slabé koalice“.

Druhá strana naopak událost hodnotí jako ztrátu naděje obyvatel Prahy 5 na změnu. Správnou verzi nechť si vybere každý sám.