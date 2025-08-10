„Událost vyšetřuje policie, proto se k tomu zatím nebudu nijak vyjadřovat. Jsem zraněný. Je to obrovská tragedie pro nás pro všechny,“ řekl k úmrtí lva jeden z majitelů, který potvrdil, že lev při svém nočním útěku napadl právě jeho. Muž utrpěl lehká zranění a na místě ho ošetřili záchranáři.
Návrh opatření se při porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání předává na obec s rozšířenou působností, což je v tomto případě černošický městský úřad. Podnět veterinární správa předala v roce 2022, o sankci rozhoduje úřad, řekl k případu mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.
V zooparku u Prahy utekl lev z klece a zranil chovatele, policisté šelmu zastřelili
Policie vyjížděla do zooparku v sobotu kolem 20:00. „K útěku lva došlo z kontaktního zooparku na soukromém pozemku v obci Zvole. Lev se podle všeho podhrabal z výběhu (klece) a následně se pohyboval po soukromém pozemku, přičemž ještě zranil ošetřovatele,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Policisty majitel pozemku upozornil, že jde zhruba o 350kilogramového lva, nebezpečného, neochočeného, který může komukoliv ublížit.
„Na pozemek tak policisté vstupovali vyzbrojeni dlouhými služebními zbraněmi. Při provádění prohlídky terénu po chvíli zvíře zaznamenali. Predátor se okamžitě rozeběhl proti nim a policisté tak na přímo hrozící nebezpečí reagovali a zvíře zneškodnili,“ popsala zásah mluvčí.
Vyšetřování případu pokračuje. Policisté budou podle ní zjišťovat mimo jiné i to, zda byl prostor dostatečně zabezpečen proti útěku nebezpečného zvířete.
Zbouraná už měla být většina parku
„Zoopark Zvole je dlouhodobě problematický chov, kdy chovatel již ztratil povolení pro chov druhů zvířat vyžadující zvláštní péči. Stavební úřad nařídil zbourání černých staveb (většina zooparku),“ uvedl Vorlíček.
Povolení k chovu nebylo podle něj ve Zvoli prodlouženo, neboť na daný chov vydal stavební úřad nařízení ke zbourání, což byl důvod zamítnutí žádosti, a chovatel pak už další žádost nepodal. Majitel podle Vorlíčka zmínil, že plánuje přemístění chovu na jiný pozemek, což se ale dosud nestalo.
Vedení obce Zvole už několik let upozorňuje na to, že kontaktní zoopark má problémy s bezpečností. Z areálu už například dvakrát utekla puma.
V reakci na to podal v roce 2018 starosta obce Miroslav Stoklasa trestní oznámení na majitele. „Až se ten lev naštve, bez problémů klecí projde,“ řekl tehdy starosta. Trestní oznámení podal kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti a týrání zvířat.
29. června 2018