Lev ze zooparku ve Zvoli zranil majitele. Zvěřinec už roky nemá povolení

Autor: ,
  11:01
Lev, který uprchl z klece zvěřince ve Zvoli u Prahy, zranil jednoho z majitelů. Ten redakci iDNES.cz řekl, že je v šoku. Uprchlé zvíře zastřelili v noci policisté, kteří nyní celou událost vyšetřují. Státní veterinární zpráva k případu uvedla, že zoopark funguje už tři roky bez povolení.
Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který...

Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který poranil ošetřovatele (9. srpna 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který...
Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který...
Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který...
Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který...
19 fotografií

„Událost vyšetřuje policie, proto se k tomu zatím nebudu nijak vyjadřovat. Jsem zraněný. Je to obrovská tragedie pro nás pro všechny,“ řekl k úmrtí lva jeden z majitelů, který potvrdil, že lev při svém nočním útěku napadl právě jeho. Muž utrpěl lehká zranění a na místě ho ošetřili záchranáři.

Návrh opatření se při porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání předává na obec s rozšířenou působností, což je v tomto případě černošický městský úřad. Podnět veterinární správa předala v roce 2022, o sankci rozhoduje úřad, řekl k případu mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

V zooparku u Prahy utekl lev z klece a zranil chovatele, policisté šelmu zastřelili

Policie vyjížděla do zooparku v sobotu kolem 20:00. „K útěku lva došlo z kontaktního zooparku na soukromém pozemku v obci Zvole. Lev se podle všeho podhrabal z výběhu (klece) a následně se pohyboval po soukromém pozemku, přičemž ještě zranil ošetřovatele,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Policisty majitel pozemku upozornil, že jde zhruba o 350kilogramového lva, nebezpečného, neochočeného, který může komukoliv ublížit.

„Na pozemek tak policisté vstupovali vyzbrojeni dlouhými služebními zbraněmi. Při provádění prohlídky terénu po chvíli zvíře zaznamenali. Predátor se okamžitě rozeběhl proti nim a policisté tak na přímo hrozící nebezpečí reagovali a zvíře zneškodnili,“ popsala zásah mluvčí.

Vyšetřování případu pokračuje. Policisté budou podle ní zjišťovat mimo jiné i to, zda byl prostor dostatečně zabezpečen proti útěku nebezpečného zvířete.

Zbouraná už měla být většina parku

„Zoopark Zvole je dlouhodobě problematický chov, kdy chovatel již ztratil povolení pro chov druhů zvířat vyžadující zvláštní péči. Stavební úřad nařídil zbourání černých staveb (většina zooparku),“ uvedl Vorlíček.

Povolení k chovu nebylo podle něj ve Zvoli prodlouženo, neboť na daný chov vydal stavební úřad nařízení ke zbourání, což byl důvod zamítnutí žádosti, a chovatel pak už další žádost nepodal. Majitel podle Vorlíčka zmínil, že plánuje přemístění chovu na jiný pozemek, což se ale dosud nestalo.

Vedení obce Zvole už několik let upozorňuje na to, že kontaktní zoopark má problémy s bezpečností. Z areálu už například dvakrát utekla puma.

V reakci na to podal v roce 2018 starosta obce Miroslav Stoklasa trestní oznámení na majitele. „Až se ten lev naštve, bez problémů klecí projde,“ řekl tehdy starosta. Trestní oznámení podal kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti a týrání zvířat.

29. června 2018
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Vybržďovala a natáčela kamion. Cyklistka vysvětlila, proč se naštvala

Hned několika přestupků se podle policie dopustila cyklistka, která na konci července na silnici v Kolíně vybržďovala řidiče kamionu a situaci si natáčela na mobilní telefon. Žena vypověděla, že ji...

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

Nový most spojí dálniční okruh kolem Prahy. Porota vybere z těchto pěti finalistů

Severní část pražského okruhu je nejproblematičtějším místem české dálniční sítě. Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) představilo, jak by mohla vypadat jeho nejdůležitější část,...

Spletl si ji s bedlou. Muž snědl tu nejjedovatější houbu, přežil jen zázrakem

Málem osudným se stal omyl při sbírání hub muži, který leží v pražském IKEMu. Spolu s manželkou si spletli bedlu s nejjedovatější houbou, na kterou mohou houbaři v Česku narazit - muchomůrkou...

Opravená zatáčka v Mělníku děsí autobusáky. Aby se vytočili, musí do protisměru

Autobus v barvách Pražské integrované dopravy najíždí do oblouku téměř až do protisměru a řidič osobního auta černé barvy přijíždějící z druhé strany nemá jinou možnost než začít couvat, aby se...

Lev ze zooparku ve Zvoli zranil majitele. Zvěřinec už roky nemá povolení

Lev, který uprchl z klece zvěřince ve Zvoli u Prahy, zranil jednoho z majitelů. Ten redakci iDNES.cz řekl, že je v šoku. Uprchlé zvíře zastřelili v noci policisté, kteří nyní celou událost vyšetřují....

10. srpna 2025  11:01

Dělníci zbourali starou letištní lávku, dálnice D7 je u Prahy opět průjezdná

Stavbaři v noci na neděli zbourali starou lávku nad dálnicí D7 u pražského letiště Václava Havla. Silnice tu proto byla uzavřena, provoz se podařilo obnovit v neděli kolem 10. hodiny dopoledne. Podle...

10. srpna 2025  10:45,  aktualizováno  10:47

Hasiči dohašují požár skládky na Příbramsku, snížili stupeň poplachu

V Chrástu na Příbramsku pokračuje dohašování požáru skládky. V sobotu hasiči vyhlásili druhý poplachový stupeň ze čtyř možných, v neděli ráno jej snížili na první, základní. Zásah potrvá i během...

9. srpna 2025  16:22,  aktualizováno  10.8 9:44

Dálnici D1 na Benešovsku uzavřel požár nákladního auta. Ve směru na Brno stála

Na dálnici D1 mezi Mirošovicemi u Prahy a Hvězdonicemi na Benešovsku hořel v sobotu odpoledne kamion. Nikdo nebyl zraněn, příčinou byla zřejmě technická závada. Dálnice na 26. kilometru ve směru na...

9. srpna 2025  14:03,  aktualizováno  10.8 9:26

Stupidní zákrok, nechápu ho, řekl Provod o faulu Večerky. Ten se v kabině omlouval

Měl štěstí, že ho teplický stoper Dalibor Večerka napnutou nohou netrefil napřímo. I proto následně začali fanoušci diskutovat, zda vůbec měla být udělena červená karta. „Trochu jsem si podvrtnul...

9. srpna 2025  23:44

Slavia - Teplice 3:0, po půli dominantní výkon. Trefil se i Bořil, hosté s červenou

Zatím nejlepší slávistický výkon v sezoně. Hlavně ve druhém poločase. Mistr fotbalové ligy ve 4. kole doma porazil Teplice 3:0, po gólu Lukáše Provoda se po přestávce krátce po sobě prosadili...

9. srpna 2025  19:15,  aktualizováno  23:04

V zooparku u Prahy utekl lev z klece a zranil chovatele, policisté šelmu zastřelili

Ve zvolském zooparku u Prahy museli policisté v sobotu večer zastřelit lva poté, co zvíře zaútočilo na chovatele. Muž utrpěl lehké zranění a na místě ho ošetřili záchranáři. Zoopark má dlouhodobě...

9. srpna 2025  22:48

Bourání mostu kompletně uzavřelo dálnici D7 u letiště, řidiči musí jinudy

Sledujte objízdné trasy, po dálnici D7 u ruzyňského letiště od večera řidiči neprojedou. Uzavírka souvisí s demolicí staré letištní lávky hned na 1. kilometru dálnice. Plně se dálnice otevře znovu až...

9. srpna 2025  11:24,  aktualizováno  20:08

Liberec - Dukla 2:0, hosty načala obří minela brankáře, dorazil je Gabriel

Fotbalisté Liberce i ve druhém domácím utkání sezony zvítězili. V duelu 4. kola proti Dukle jim výrazně pomohl kiks hostujícího gólmana Rihardse Matrevicse, jenž neudržel v rukavicích slabou střelu...

9. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:33

Zlín - Ml. Boleslav 3:2, nováček na prvním místě. Zábavný duel rozsekl gól Koubka

Ligový nováček na prvním místě. Fotbalový Zlín potřetí od začátku sezony zvítězil, tentokrát přehrál 3:2 soupeře z Mladé Boleslavi. V nejvyšší soutěži zůstává neporažený a v neúplné tabulce odskočil...

9. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  19:21

Kde trénovala i Sáblíková. Tipy na vyhlášené in-line trasy ve středních Čechách

Premium

Ve středních Čechách se rozšiřuje nabídka tras pro in-line bruslaře. Významnou část tvoří stezky kolem Kolína, Veltrub a Velkého Oseka, které lákají sportovce i rodiny. Některé úseky však vyžadují...

9. srpna 2025

Umělecká dominanta Vršovic půjde brzy k zemi. Zelená zeď ustoupí novému Ďolíčku

Zelenobílá stěna s nápisy a streetartovým muralem „Ďolíček nedáme“ v pražských Vršovicích u fotbalového stadionu Bohemians se stala pro fanoušky klubu symbolem. Teď však půjde k zemi. Dobrou zprávou...

9. srpna 2025  9:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.