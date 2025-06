Letní uzavírky a výluky MHD: Projet Prahou ze severu na jih nebo západ bude na hodiny

Velké rekonstrukce páteřních komunikací i dílčí opravy ulic plánují technické služby, dopravní podnik a v tomto případě i plynaři a vodohospodáři s oblibou na dobu, kdy Prahu opouští část obyvatel i studenti. Má to svůj důvod, chaos v dopravě si tak spíš než pravidelní uživatelé pražských ulic a MHD užijí turisté, kteří se beztak musí při plánování cest spolehnout na navigace či aplikace typu idos.

Rozkopaná Plzeňská a co to přinese

Jednou z největších dopravně stavebních akcí letošního léta je rekonstrukce Plzeňské ulice, kde bude položen nový plynovod. To se musí stihnout před topnou sezonou, zároveň město s opravou otálelo kvůli probíhající rekonstrukci Barrandovského mostu. Teprve po dokončení hlavních prací na přemostění Vltavy došlo i na Plzeňskou.

Dopravní omezení v Plzeňské začnou 26. června a potrvají maximálně do 29. srpna. Jaká budou?

Od 26. do 29. června bude zavřená Plzeňská ve směru na Zličín mezi Smíchov Gate a Kartouzskou.

V sobotu 28. a neděli 29. června nepojedou tramvaje mezi Andělem a Sídlištěm Řepy, místo nich budou zavedeny náhradní autobusy.

místo nich budou zavedeny náhradní autobusy. 30. června začne uzavírka ulice Kartouzské . Objížďka povede po Radlické. Nepojedou tramvaje do Radlic , nahradí je autobusy.

. Objížďka povede po Radlické. , nahradí je autobusy. Tramvaje ve směru Řepy a Košíře sice pojedou, ale po náhradní trase. Úsek v blízkosti zastávky Anděl bude totiž neprůjezdný. Tramvaje ho objedou ulicemi Nádražní, Za Ženskými domovy a Radlická.

Omezení pro tramvaje skončí 11. července, od následujícího dne se linky vrátí na své obvyklé trasy. Zato omezení pro osobní dopravu bude pokračovat do 15. července.

Dopravní komplikace v Praze

Ta největší lahůdka je naplánovaná od 16. července a bude spočívat v úplném uzavření Plzeňské mezi ulicemi Kartouzská a Erbenova , a to jak pro auta, tak i autobusy. Objízdná trasa povede přes Mozartovu, Duškovu, Vrchlického a Erbenovu, kde je dosud jednosměrný provoz. Tato uzavírka potrvá nejdéle, do 29. srpna.

a bude spočívat v , a to jak pro auta, tak i autobusy. Objízdná trasa povede přes Mozartovu, Duškovu, Vrchlického a Erbenovu, kde je dosud jednosměrný provoz. Tato uzavírka potrvá nejdéle, Omezení se nevyhnou ani autobusovým linkám. 123 a 191 budou ve směru od Šmukýřky a Strahova ukončeny v oblasti Klamovky/Kavalírky. Linka 167 zůstane v provozu jen k Andělu. Tramvajová doprava v Plzeňské ulici bude posílena další linkou. Také tyto změny budou až do konce prázdnin.

Karlovarská, Cínovecká, Kbelská...

Další silnicí, kterou čeká oprava, je Karlovarská, po které jezdí do hlavního města auta z dálnice D6. Vede od Pražského okruhu na Bílou Horu, kde pokračuje jako Bělohorská k Vypichu. Zavřená bude od 1. července do 31. srpna, a to od přechodu u tramvajové smyčky Bílá Hora po křižovatku se Slánskou. Průjezd nebude možný ani pro MHD, ale ani pro dopravní obsluhu. Objízdná trasa bude vedena po ulici Slánská, dále po části Plzeňské ulice, Bucharově ulici a zpět na Bělohorskou ulici.

Dopravní podnik uzavírku využije k opravě části tramvajové trati z Bílé Hory do centra. Tramvaje tedy budou končit na Vypichu a na Bílou Horu budou jezdit jen autobusy.

Řidiči mířící z Prahy k D8 nebo opačně musejí počítat také s částečným uzavřením Cínovecké, což je silnice navazující na dálnici od Proseka k Březiněvsi. A to dokonce až do října. Bude se frézovat povrch a rekonstruovat most a provoz bude omezen a převeden do jedné poloviny dálnice.

Dopravní kalamitu na severní příjezdu do Prahy způsobuje souběžná oprava Ďáblické ulice, kde je provoz citelně omezen v úseku od Kostelecké, kde jsou sjezdy na dálnici D8, až k ulici K Lomu, před odbočením k hvězdárně. Práce by měly skončit 15. července. Datum druhé části oprav Ďáblické od Hřenské (odbočení k hvězdárně) až po Střelničnou, zatím na centrálním webu pražských oprav zveřejněno není.

Opravy v Kbelské ulici začnou také v létě, potrvají až do konce roku. Naštěstí Kbelská zatím nebude zavřená celá, řidiči si ale musí dát pozor o víkendech, kdy mohou být podle stavu prací udělané částečné uzavírky.

Technická správa komunikací plánuje na léto také rekonstrukce ulic v centru. Bude to Jaromírova ulice v Praze 2, která bude uzavřená vždy na čas v jednom směru. Opravy čekají i Šáreckou v Praze 6 či Radlickou a Za ženskými domovy v Praze 5. V těchto místech budou uzavírky plánované po etapách.

Pokračovat budou i již započaté rekonstrukce Peroutkovy, Českobrodské a Veletržní. Peroutkova se opravuje na etapy, od 14. července se předpokládá uzavření části ulice Na Cihlářce s odbočením do ulice U Šalamounky včetně prostoru u obchodu Albert. To potrvá do 8. září. Zároveň se prodlouží uzavírka až k ulici K Popelce. Rekonstrukce Dukelských hrdinů a U Výstaviště, která vede k Trojskému mostu, potrvá do konce roku.

Tramvajová trať Muzeum

V polovině června začala výstavba nové tramvajové tratě u Národního muzea v horní části Václavského náměstí. Kvůli tomu se odstraňuje trať podél Legerovy ulice a tramvaje v úseku Muzeum – I. P. Pavlova nejezdí.

Objízdná trasa se týká linek 11 (Spořilov – Spojovací) a 13 (Olšanské hřbitovy – Muzeum). Zastávka I. P. Pavlova je přesunuta na Tylovo náměstí, zastávka Muzeum do Vinohradské ulice poblíž křižovatky se Španělskou. Tramvaj 11 jede z I.P. Pavlova na Náměstí Míru a dále přes Šumavskou na Orionku a Floru, kde se vrací na svou obvyklou trasu. Linka 13 je ukončena na zastávce Muzeum.

Omezení tramvajového provozu v okolí zastávky Muzeum během výstavby nové tratě.

Změny v tramvajových linkách jsou dle stránek Pražské integrované dopravy platné do odvolání. Celý projekt má trvat až do března 2027. Zprovoznění nového úseku bude podle technického ředitele pražského dopravního podniku Jana Šurovského v červnu 2027.

Novou podobu má dostat celé okolí dosavadní tramvajové zastávky Muzeum, rekonstrukce čeká i podzemní prostory pod mostem v Legerově ulici a podchodu pro pěší do Vinohradské. Projekt je navíc spojený s výstavbou navazující části tramvajové tratě na Václavském náměstí a k Wilsonově ulici. V Legerově se navíc dělá nová kanalizace.

V lokalitě pod muzeem a v horní části Václavského náměstí je kvůli záboru části vozovky omezen počet jízdních pruhů. Omezení se budou částečně měnit podle průběhu prací, v nějaké podobě s nimi ale řidiči musejí počítat nejméně do poloviny roku 2027.

Slavnostní zahájení stavby tramvajové tratě Muzeum. (12. června 2025)

Další očekávaná omezení MHD

Omezení MHD čekají také v Nádražní ulici, a to mezi 19. a 27. červencem. Bude se montovat nový most. Výstavba Dvoreckého mostu již nyní komplikuje osobní dopravu v ulicích Nádražní, Strakonická a Podolské nábřeží.

Výluky MHD pocítí i cestující kvůli opravám ulice Svatovítské. Bude zavřená 22. – 31. srpna od Prašného mostu k Vítěznému náměstí.

Navíc na podzim začne velká oprava ulice Jana Želivského v Praze 3, kde nyní vzniká nová zástavba. Tramvaje od října nebudou jezdit po úseku od křižovatky s Olšanskou až po vyústění na Vinohradskou u zastávky Želivského.

Kdy zavřou metro?

Také metro se letos dočká několika oprav, což povede k výlukám. Dopravní podnik hl. m. Prahy je plánuje na víkendy, aby co nejméně omezily dopravu. Rekonstruovat se bude vestibul stanice Florenc na trase C, přesné termíny ale zatím dopravce nesdělil.

Co už naopak jisté je, jsou výluky na lince metra C kvůli výměně pražců a zabezpečovacího zařízení. Mezi 3. a 7. červencem nepojede metro od Pražského povstání na Nádraží Holešovice a zpět. Od 2. do 8. srpna nepojede metro mezi Chodovem a Muzeem, 9. a 10. srpna zase mezi Chodovem a Nádražím Holešovice.