V Letňanech vyrostou tisíce bytů, už teď je přitom čtvrť zahlcena auty

Výstavba v Čakovicích, Letňanech a okolí Během následujících 25 let vyroste v areálu Avie mezi Letňany a Čakovicemi nová čtvrť se zhruba sedmi tisíci byty.

Novou čtvrť má s centrem města propojit zmodernizovaná železnice a nová tramvajová trať.

Stavět by se mělo začít v roce 2025, náklady se odhadují na 70 miliard korun. Jde o projekt Odien Real Estate.

Také na pozemcích stávajícího sportovního letiště v pražských Letňanech by podle plánů skupiny PPF měla vzniknout nová městská čtvrť pro šestnáct tisíc obyvatel.