Na Letné poblíž ministerstva vnitra hoří plynové potrubí. Hasiči evakuují okolí
Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů
Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...
Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal
Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...
Prodej nedoručených balíků na Smíchově přilákal davy. Chlapec našel poklad
V přízemí obchodního centra Nový Smíchov dnes vyrostlo provizorní tržiště tajemných balíčků. Dlouho před tím, než organizátoři odkryli vstupní bránu, začali se před ní zastavovat první zvědavci, aby...
Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách
Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...
Dovolená pod palbou. Češi dál létají do Ománu, užívají si poloprázdné pláže
Zatímco nebe nad jihoománským přístavem Salálá v úterý v poledne křižovaly íránské drony a okna hotelových resortů se třásla pod náporem explozí, čeští turisté řeší nečekané dilema: Mají se nechat...
Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala
Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...
Napadla mě první, brání se recidivista. Trest vězení za útok na Ukrajinku přijal
Za loňské napadení ženy z Ukrajiny na pražském sídlišti Barrandov poslal v úterý Obvodní soud pro Prahu 5 agresora na 20 měsíců do vězení. Muž se k činu doznal. Hájil se tím, že byl opilý a reagoval...
Návrat jako hrom. Kladno v play off ožilo a z klubu zní: Budeme ještě hladovější!
Dlouhých 13 let čekali. A návrat do play off si užili vítězný. Euforie kladenských hokejistů vyvrcholila triumfem (2:1P) v prvním zápase extraligového předkola na ledě rivala ze Sparty. „Musíme na...
Kladno odehraje druhý zápas na Spartě bez Marcela. Pyká za faul na Řepíka
Kladenský hokejista Marcel Marcel dostal trest na jeden zápas za faul na útočníka Michala Řepíka ze Sparty v úvodním utkání předkola play off. Disciplinární komise extraligy navíc udělila...
Cyklisté vystřídali vlaky. Novojičínský pumptrack má republikový unikát
Atraktivní novinkou se může chlubit Nový Jičín. V areálu bývalého Horního nádraží vznikla pumptracková dráha určená pro sportovní kola a koloběžky, ale i skateboardy. Její součástí je i nejdelší...
Na bezpečnost MS u haly dohlédne i Jupiter. Policie varuje před falešnými lístky
Policie kvůli případným falešným vstupenkám na mistrovství světa v krasobruslení přistaví k O2 areně v Praze speciální vozidlo, které bude zároveň sloužit i jako kontaktní centrum pro veřejnost....
Odbavovací halu pražského hlavního nádraží čeká oprava. Vyjde na 300 milionů
Odbavovací halu pražského Hlavního nádraží čeká v nejbližších měsících rekonstrukce. O potřebě rekonstruovat tento prostor největšího tuzemského nádraží se mluví od roku 2018. Technicky náročnou...
Policisté našli u Vršovického nádraží v autě granát, řidič byl pod vlivem drog
Policisté v úterý ráno zadrželi u Vršovického nádraží řidiče automobilu a tři spolujezdce. Posádka měla v autě granát jugoslávské výroby z roku 1975. Řidičova zkouška na omamné látky byla pozitivní.
Okolí O2 areny při MS v krasobruslení ohlídá denně více než stovka policistů
Policie a organizační výbor jsou na mistrovství světa v krasobruslení v Praze připraveni. Na dodržování pořádku v okolí O2 areny bude každý den nasazena asi stovka příslušníků, organizátoři...
Stovky investorů obrali o miliardu. Podvodníci lákali na výnosy z virtuálních měn
Policie navrhla obžalovat tři lidi stíhané za podvod a neoprávněné podnikání v souvislosti se skupinou společností Cryfin. Podle vyšetřovatelů způsobili 584 investorům celkovou škodu 1,1 miliardy...
Devět let života za to stálo, říká autor nového pražského mostu Radek Šíma
Hlavní město Praha už brzy otevře nový most spojující Podolí a Smíchov. „Celé to byla jedna velká výzva, ale devět let života za to stálo,“ říká architekt Radek Šíma v Rozstřelu o mostu, jehož stavba...