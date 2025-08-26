Už se zase kýve. Metronom na Letné je po dvouleté renovaci opět funkční

Autor: ,
  9:27
Na pražské Letné se po více než dvouleté generální opravě rozhýbal metronom. Rozsáhlá renovace stála téměř dva miliony korun. V pondělí to sdělila společnost PSN, která je vlastníkem metronomu. Obří kyvadlo Vratislava Nováka bylo vztyčeno v roce 1991 na místě bývalého pomníku sovětského vůdce Josifa Stalina.

Metronom, který je technickým unikátem i uměleckým dílem, připomíná nejen plynutí času, ale i proměnlivou historii města.

„Kyvadlo je významným symbolem Prahy. Od svého uvedení do provozu udává takt běžícího času a zároveň připomíná okamžik, kdy naše země nabyla svobody po pádu komunistického režimu. Je nám ctí se o něj starat a každodenně tak připomínat, jak vzácná svoboda je,“ uvedl jednatel společnosti PSN Max Skala.

Projekty PSN - Metronom
Metronom na Letné se po dvou letech oprav znovu rozhýbal
Happening příznivců organizace Greenpeace u metronomu na Letenské pláni v Praze předchází předání petice za ochranu klimatu premiéru Andreji Babišovi předtím, než odjede zastupovat Českou republiku na setkání Evropské rady. Právě tam se budou řešit přísnější klimatické cíle pro rok 2030. (14. října 2020)
Město uvažuje o uzavření prostor na Letenské pláni. (17. 7. 2019)
9 fotografií

Při opravě, která trvala více než dva roky, bylo kompletně vyměněno ozubení, ultrazvukem zkontrolovány svary, doplněny nové bezpečnostní prvky a nainstalováno moderní osvětlení i kamerový systém. Metronom navíc získal novou povrchovou úpravu.

RECENZE: Letní Letnou létají talíře a mísy s jídlem či moderní Romeo s Julií

Metronom je vysoký 25 metrů a váží sedm tun, na Letnou byl v roce 1991 dopraven z haly ČKD pomocí vrtulníku, stát tam měl jen dočasně při příležitosti Všeobecné československé výstavy. Už více než tři desetiletí je však nedílnou součástí panoramatu hlavního města. Ručička metronomu se vychyluje až o 60 stupňů a jeho pohyb zajišťuje dvoutunové závaží.

U díla se každoročně koná řada společenských a kulturních událostí. Velmi známým je multižánrový hudební festival Metronome Festival Prague pořádaný zkraje léta.

Firma PSN působí na českém trhu s nemovitostmi od roku 1991, původně jako Pražská správa nemovitostí. Vlastní nemovitosti v Praze, Pardubicích a Hradci Králové. Mezi nejznámější patří například Tančící dům, Dům módy na Václavském náměstí nebo City Empiria na Pankráci. V poslední době se věnuje i výstavbě rezidenčních projektů, pracuje například na proměně továrního areálu Koh-i-noor v pražských Vršovicích.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Policie zasahovala na „Vlasteneckém setkání“, které se věnovalo změně režimu

Policie v sobotu několikrát zasáhla na takzvaném Vlasteneckém setkání na zámku Příčovy u Sedlčan na Příbramsku. Na místě bylo přibližně tisíc příznivců akce a asi 20 odpůrců. „Několikrát jsme museli...

Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní motocyklista. Při havárii spadl z motorky, poté jej na silnici přejelo několik aut. Příčinu nehody vyšetřují...

Muzeum otevřelo expozici s prapředky lidstva, vstupenky je nutné rezervovat

Dva měsíce budou v pražském Národním muzeu k vidění jedni z nejstarších známých předků lidstva. Jde o součást nové expozice Lidé a jejich předci. Fosilie 3,2 milionu let starých předků člověka...

Dvorecký most začínají zdobit umělecká díla, hlavu první sochy rozezvučí voda

Na Podolském předpolí u rozestavěného Dvoreckého mostu v Praze v pátek přibyla neokubistická socha „Heavy head“. Umělecké dílo má zvelebit a obohatit tamní veřejný prostor. Umisťování soch podle...

Už se zase kýve. Metronom na Letné je po dvouleté renovaci opět funkční

Na pražské Letné se po více než dvouleté generální opravě rozhýbal metronom. Rozsáhlá renovace stála téměř dva miliony korun. V pondělí to sdělila společnost PSN, která je vlastníkem metronomu. Obří...

26. srpna 2025  9:27

Ceny nemovitostí lámou rekordy. U některých už se ale karta obrací

První pololetí ukázalo, jakou dynamiku dokáže získat realitní trh po oživení toho hypotečního. „Zásah“ však není rovnoměrný, vykazuje značné regionální rozdíly. Zatímco některé lokality zažívají až...

26. srpna 2025

Z policistů měl hrůzu, ale byl to dobrák, říká bratr muže zastřeleného v Ďáblicích

Zatímco zásahová jednotka vtrhla do bytu, snažil se utéct oknem. Tam ale na muže čekal policista, který ho uprostřed seskoku dvakrát střelil. Sedmačtyřicetiletý recidivista pak na následky zranění v...

25. srpna 2025  16:03,  aktualizováno  19:07

Znamením průvodce je svazek těžkých klíčů. Reportér si roli zkusil na Křivoklátu

Premium

Jaké je provázet turisty po Křivoklátu? Kolik váží klíče od pevnosti? Reportér iDNES.cz si vyzkoušel roli průvodce, prošel s výpravou interiéry starého hradu a nakonec těžký svazek klíčů vrátil...

25. srpna 2025

Rostou nástupiště, podchody i lávka. Podívejte se na přestavbu smíchovského nádraží

Nový podchod i lávka vznikají v rámci rozsáhlé přestavby v areálu smíchovského nádraží. Na konci příštího roku pasažérům budou sloužit na smíchovském nádraží dvě nová nástupiště, stavaři poté...

25. srpna 2025  13:45

Policisté rozplétají možný únos lodi na Vltavě, podezřelého zatím neobvinili

Výslechem svědků a poškozených pokračuje vyšetřování nedělního incidentu od Vraného nad Vltavou, kde podle policie muž zřejmě napadl cestující na lodi, s plavidlem ujel a následně uvázl u pražského...

25. srpna 2025  13:30

Preciadův zákrok prošel i u komise sudích. Bezohledné kopnutí, ne surová hra, řekla

Fotbalový rozhodčí Jan Beneš ani videoasistent Jan Petřík nechybovali, když nedělní utkání 6. kola první ligy nechali dohrát sparťana Ángela Preciada. V souboji o míč nešetrně zasáhl do holeně...

25. srpna 2025  12:17

Muzeum otevřelo expozici s prapředky lidstva, vstupenky je nutné rezervovat

Dva měsíce budou v pražském Národním muzeu k vidění jedni z nejstarších známých předků lidstva. Jde o součást nové expozice Lidé a jejich předci. Fosilie 3,2 milionu let starých předků člověka...

25. srpna 2025  6:16,  aktualizováno  11:50

Další miliardář v lize. Pražák získal k hokejové Spartě fotbalové Pardubice

Měl zájem o Sigmu Olomouc, spekulovalo se o jeho zapojení v Plzni. Český miliardář Karel Pražák, majitel hokejové Sparty, nakonec ve fotbalové lize kupuje Pardubice. Skupina Kaprain získala přibližně...

25. srpna 2025  11:30

Dvorecký most začínají zdobit umělecká díla, hlavu první sochy rozezvučí voda

Na Podolském předpolí u rozestavěného Dvoreckého mostu v Praze v pátek přibyla neokubistická socha „Heavy head“. Umělecké dílo má zvelebit a obohatit tamní veřejný prostor. Umisťování soch podle...

25. srpna 2025  9:32

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Hasiči zasahovali při požáru bytovky na Praze 5. Z domu se lidé dostali přes žebřík

Hasiči v pondělí ráno zasahovali v Praze na Barrandově u požáru bytového domu. Oheň zasáhl a zničil jeden byt. Dům muselo během zásahu opustit dvacet lidí, někteří pomocí automobilového žebříku....

25. srpna 2025  8:53

Se zraněnými to není dobré, přiznal Priske. Duklu pochválil, pak mluvil i o synovi

Během zápasu neřešil jen nepříznivý stav, ale také další zraněné hráče. Jen v neděli večer ztratila Sparta další tři: stopera Ševínského, beka Kadeřábka a záložníka Kofoda. „Stále je příliš brzy na...

25. srpna 2025  7:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.