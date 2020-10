Praha koupí dvacet velkokapacitních trolejbusů, budou jezdit na letiště

15:17

Pražský dopravní podnik vyhlásil tendr na dodavatele velkokapacitních trolejbusů, které budou jezdit mezi stanicí metra Nádraží Veleslavín a Letištěm Václava Havla. Cestující by se jimi mohli svézt do tří let. Nejdřív musí Praha na lince vybudovat trolejové vedení.