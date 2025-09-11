„Mohu potvrdit, že letadlo společnosti Wizzair na lince Londýn – Praha zavadilo ocasem a zadní částí trupu o ranvej, po náročnějším přistání letoun dojel v pořádku k terminálu. Nikomu z cestujících na zaplněné palubě se nic nestalo, provedli jsme rovněž kontrolu ranveje, která neutrpěla žádnou závadu,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražského letiště Jiří Hannich.
Dodal, že zadní část trupu utrpěla povrchové poškození. „Incident si bude dále řešit dopravce,“ podotkl Hannich.
Z videozáznamu je patrné, že letadlo tvrdě dosedlo na přistávací dráhu, přičemž se od kol zvedl oblak bílého kouře, stroj se při tom dramaticky zhoupl dopředu.