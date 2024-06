Vrtule, pilot i řídicí věž. Zeď u pražského letiště ozdobil pestrý mural

Žáci Soukromé střední odborné školy designu návrh dávali dohromady přibližně dva měsíce, na zeď u letiště ho pak přenesli za pět dní.

Turisté, kteří z Letiště Václava Havla míří do metropole autobusem, tak mohou během cesty vidět variace motivů inspirované letectvím. „Na takhle velkou zeď bylo hodně návrhů. My jsme to pak skládali dohromady, aby to dávalo smysl. Největší kus jsou ta letadla,“ vysvětlil Patrik Vančura, student 3. ročníku, který se na práci podílel. Se spolužáky dílo pospojovali tak, aby i barevně dávalo smysl.

Detaily k předem připravenému návrhu, který na zeď přenesli, přidávali nakonec i přímo na místě. „Nějaké dodělávky jsou už na nás, samozřejmě si s tím můžeme hrát. Přeci jen jsme kreativci, dokážeme tomu přidat nějakou hodnotu navíc,“ vysvětlil.

Podle ředitele školy Zbyňka Linharta se práce na muralu projeví i ve známkování studentů. „Ale nebudu říkat jak,“ smál se.

Letiště je s prací studentů spokojené, zaznamenalo i pozitivní hodnocení ze strany veřejnosti. „Do budoucna bychom velmi rádi zpracovali také historii Letiště Václava Havla Praha na mnohem delší zdi, která je blíže letišti,“ uvedla Eva Krejčí, ředitelka komunikace letiště.