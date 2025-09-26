VIDEO: Policie provedla razii na pražském letišti. Mezi řidiči našla i kokain

„Případ je veden pro podezření ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami,“ uvedla Policie ČR na svém facebookovém profilu.
Do akce nasadila desítky mužů, a to za spolupráce Celní správy, městské policie a dopravní policie. Zaměřili se hlavně na auta, která opouštěla prostor letiště Václava Havla. Odhalili také případy nelegálního zaměstnávání cizinců nebo porušování pravidel taxislužby.
Drogy i celostátně hledaní, policie si posvítila na řidiče v Praze. Padaly pokuty
Celkově však uložili pouze šest pokut, které dohromady přesahují částku 34 tisíc korun. „Akce byla zaměřena na posílení veřejného pořádku a bezpečnosti cestujících a obdobné kontroly budou následovat i v nadcházejících týdnech,“ dodala policie.