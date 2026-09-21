U letiště přibývá kolon. Kvůli dostavbě křižovatky řidiči zahlcují objízdné trasy

„Křižovatku raději objíždím, protože nechci přijít pozdě do práce. Lidé, kteří jedou směrem do Prahy, jsou na tom mnohem hůř,“ popsal pro MF DNES řidič Arnošt, který oblastí denně projíždí.
Kolony se běžně tvoří jak na dálnici D7, tak při příjezdu z Tuchoměřic. Část řidičů si tak cestu zkracuje přes Nebušice.
„Stavba citelně zkomplikovala dopravní situaci. Jezdí k nám daleko více aut, která přijíždějí přes Horní Kopaninu. Nejvíce je to vidět během ranní špičky,“ uvedl starosta Prahy-Nebušic Viktor Komárek (STAN).
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Důvodem je, že právě Nebušice a silnice Horoměřická jsou pro řidiče nejlogičtější objízdnou trasou.
„Chtějí se především dostat na Evropskou. Odtud se následně dostanou do ulice Milady Horákové a na Pražský okruh i do Blanky. Navigace také objízdné trasy vyhodnotí jako nejrychlejší a nejpřirozenější cestu,“ vysvětlila dopravní expertka Zuzana Čarská z Fakulty dopravní ČVUT.
Rok trvající přestavba
Podle Komárka byla dopravní situace v této čtvrti vždy složitá. Přispívá k tomu i to, že Nebušice jsou spádovou oblastí a do místních škol dojíždějí i děti ze Středočeského kraje. V nejbližší době se ale pro místní nic nezmění.
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Stavba mimoúrovňové křižovatky potrvá do konce září příštího roku a zahrne celkem 19 dopravních opatření. „Pro nás je zásadní, aby bylo letiště v průběhu stavby napojené ze všech směrů,“ vysvětlil vedoucí úseku výstavby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Michal Hrdlička.
Silničáři se následně zaměří na napojení na nedokončený Pražský okruh. „K tomu dojde ve druhé etapě. Křižovatka se stane zárodkem nové části Pražského okruhu,“ doplnil Hrdlička.
Kruhové objezdy
● Řidiči neodbočí z kruhového objezdu směrem z Tuchoměřic do centra. Místo toho musí jet Aviatickou do ulice K letišti. A následně podjezdem zpět do Aviatické a Lipské.
● Sjezd na letiště od dálnice D7 směrem na Nebušice je uzavřený. Řidiči musí z Evropské na kruhový objezd do ulice K Letišti, odkud se vrátí na Pražský okruh.
● Podle posledního sčítání dopravy z roku 2024 projede mezi ulicemi Evropská a Aviatická směrem na letiště denně přes 65 tisíc aut.
Řidiči při průjezdu stavbou na pomezí dálnice D7 a Lipské si podle serveru opravujeme.to postojí několik desítek minut.
Dopravní situaci nepomáhá ani stavba nového checkpointu v Aviatické, který má sloužit ke zpřísnění bezpečnostní kontroly cestou na letiště. Místu se nevyhýbají ani nehody, kvůli kterým je čekací doba ještě delší.
„Dopravní komplikace jsme v oblasti letiště řešili opakovaně. Vždy se tvořily i několikakilometrové kolony,“ popsal vedoucí odboru dopravní policie Josef Šašek.
Ačkoli stavba nyní vytváří další zátěž pro už tak vytíženou oblast, v budoucnu umožní lepší propojení Prahy s letištěm a Středočeským krajem.
„Po dokončení stavby bude doprava plynulejší. Z Tuchoměřic například nyní nelze najet přímo přes dálnici D7 ve směru do Prahy. Řidiči musí jezdit přes kruhový objezd v Aviatické,“ uvedl radní pro dopravu Prahy 6 Ondřej Matěj Hrubeš (ODS).
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Křižovatka vytvoří kapacitnější napojení letiště na dálnici D7. Přibude osm nájezdových ramp – všechny větve nové křižovatky budou dlouhé přes čtyři kilometry. Časem bude podle ŘSD možné rozšířit dálnici na 3+3 jízdní pruhy. Půjde o jednu z největších křižovatek v Praze.
Zároveň křižovatka slouží jako příprava na očekávaný nárůst populace ve Středočeském kraji. Stále více lidí totiž míří do Prahy za prací i za zábavou, případně děti do škol.
Autobusy nejezdí na čas
Přestavba pomůže se zpožděním autobusových spojů, které jezdí Horoměřickou ulicí z Jenerálky směrem na Bořislavku. Na cestující čekají kolony především v ranní špičce mezi sedmou a devátou hodinou.
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„Průměrné zpoždění je 2–3 minuty. V extrémních případech může přesáhnout až 20 minut,“ sdělil náměstek ředitele pro městskou dopravu ROPID Martin Šubrt. Důvodem je podle něj to, že se do Horoměřické přesunula část řidičů, kteří předtím využívali Evropskou a Aviatickou.
„Zpoždění ovlivňují i ranní omezení v ulici Na Krutci a uzavření ulice Do Horoměřic. Přesný podíl toho, která uzávěrka má největší vliv, nevíme,“ doplnil Šubrt. Na letištní spoje nemají omezení vliv. Linka Airport Express jezdí objízdnou trasou ulicí K Letišti.