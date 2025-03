Martin Vitík se zdráhal proti němu vystoupit, a tak se nerozpakoval, zpoza vápna práskl do balonu slabší levačkou a jeho rána zaplavala přesně k bližší tyči. Odvážné zakončení, ale o to hezčí gól,...

Na štěchovické přehradě se v pondělí krátce před osmou hodinou ráno převrátila pramice. Na palubě bylo sedm dělníků, kteří vyznačovali místa, kde se v současnosti opravuje most. Šest z nich samo...

Začíná oprava hlavní ranveje na pražském Letišti Václava Havla. Veškerý letecký provoz tam z toho důvodu převádějí na vedlejší dráhu. To bude mít za následek zvýšení hluku nad Kladnem a hustě...

Hned měl jasno, co za domácím výbuchem 2:4 s Plzní stálo. „Je těžké vyhrávat zápasy, kde uděláme tak velké chyby. To je očividný a hlavní důvod kolapsu. Pro soupeře bylo až moc lehké góly dát,“...

Chtěli jsme hrát jako v Evropě, vykládal Koubek. Durosinmi bude ještě lepší

Možná se až divil, jak jednoduché to v útoku jeho svěřenci měli. Na co plzeňští fotbalisté na pražské Letné sáhli, to jim vyšlo. A Spartu nakonec ve zběsilém šlágru 27. kola porazili 4:2. „Zběsilý...