Po indikaci závady na jednom z motorů se osm let staré letadlo vrátilo zpět na pražské letiště, kde bezpečně přistálo. Závada nebyla potvrzena, sdělila redakci iDNES.cz mluvčí pražského letiště Denisa Hejtmánková.
„Posádka postupovala v souladu bezpečnostními a provozními postupy pro tuto situaci,“ uvedla mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.
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Na palubě se nacházelo 189 cestujících a šest členů posádky. Ta měla podle Dufkové situaci pod kontrolou, na podobné případy jsou posádky cvičeny.
„Po přistání v Praze bylo letadlo v souladu s postupy zkontrolováno na dráze, následovalo pojíždění na stojánku, kde cestující letadlo opustili standardním způsobem,“ doplnila mluvčí.
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Kvůli přistání letadla byla v Praze vyhlášena plná pohotovost a provoz byl přerušen. V důsledku neplánovaného přistání došlo k odklonu dvou letů, které přistály v Brně. Na letišti byli v pohotovosti letištní hasiči i záchranáři s pražskými hasiči.
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