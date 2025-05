V dubnu letiště evidovalo zhruba 11 tisíc vzletů a přistání, oproti loňskému dubnu je to 7,7 procenta více. Od ledna do dubna činí nárůst osm procent na 38283 vzletů a přistání. Meziročně stouplo v dubnu i množství přepravovaného nákladu, a to o 37,2 procenta na 6007 tun.

Nejvíce se z Prahy létalo tradičně do Londýna, ve čtvrtém měsíci to bylo 119 822 cestujících. Následovaly Paříž s 61 350 a Amsterdam s 58 898 cestujícími. Do Milána odletělo 56131 cestujících. Mezi dalšími nejfrekventovanějšími destinacemi byly Dubaj, Istanbul, Tel Aviv a Řím. Téměř 187 200 cestujících v dubnu letělo do Británie, následovala Itálie se zhruba 169 000 cestujícími, dále Španělsko, Francie a Německo.

Za celý loňský rok pražské letiště odbavilo 16,35 milionu cestujících, meziročně o 18 procent víc. To odpovídá 92 procentům počtu odbavených pasažérů v roce 2019 před pandemií covidu-19. Letos chce Letiště Václava Havla odbavit 18,4 milionu lidí, což by bylo dosud nejvíc. V předcovidovém roce 2019 letiště odbavilo 17,8 milionu cestujících.