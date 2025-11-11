Vlaky dohání stará zpoždění
Ulevit metropolitnímu železničnímu uzlu od nákladní dopravy. To by měla tzv. Tišická spojka. Jde o jeden z aktuálních záměrů Správy železnic (SŽ). Je to zároveň meta, kterou dopravní inženýři řeší řadu let.
„Spojka spolu s modernizací a elektrizací trati Kralupy nad Vltavou – Neratovice a dalších navazujících záměrů umožní vytvořit alternativní objízdnou trasu pro tranzitní nákladní dopravu mimo pražský železniční uzel ve směru I. tranzitního železničního koridoru,“ popisují záměr plánovači SŽ.
Ti nyní vypsali soutěž na projektanta, který připraví záměr a dokumentaci pro stavební povolení pro jednokolejnou elektrizovanou spojku. Zahájení SŽ předpokládá roku 2027, dokončení o rok později.
|
Praha a Středočeský kraj vypsaly tendr na třicetiletý provoz vlaků pro PID
Pražská nádražní komise vyvedení nákladní dopravy z Prahy v éře 1. republiky řešila poprvé již v roce 1920, příslušný návrh vyhotovil dopravní expert Josef Kubler.