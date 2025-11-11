Daň za desítky let otálení. Praha chvátá s odkládanými projekty, brzdí ji komplikace

Adam Hejduk
Jan Bohata
,
  10:00
Kilometrové kolony aut, přeplněné vlaky i soupravy metra. Praha i stát se rychle snaží dokončit některé strategické dopravní stavby, které jsou v plánu už od minulého století a ulevily by metropoli. Zprovoznění ale oddalují komplikace.
Část 1/5

Vlaky dohání stará zpoždění

Ulevit metropolitnímu železničnímu uzlu od nákladní dopravy. To by měla tzv. Tišická spojka. Jde o jeden z aktuálních záměrů Správy železnic (SŽ). Je to zároveň meta, kterou dopravní inženýři řeší řadu let.

Vizualizace nádraží na ruzyňském letišti (8. září 2025)
18 fotografií

„Spojka spolu s modernizací a elektrizací trati Kralupy nad Vltavou – Neratovice a dalších navazujících záměrů umožní vytvořit alternativní objízdnou trasu pro tranzitní nákladní dopravu mimo pražský železniční uzel ve směru I. tranzitního železničního koridoru,“ popisují záměr plánovači SŽ.

Ti nyní vypsali soutěž na projektanta, který připraví záměr a dokumentaci pro stavební povolení pro jednokolejnou elektrizovanou spojku. Zahájení SŽ předpokládá roku 2027, dokončení o rok později.

Praha a Středočeský kraj vypsaly tendr na třicetiletý provoz vlaků pro PID

Pražská nádražní komise vyvedení nákladní dopravy z Prahy v éře 1. republiky řešila poprvé již v roce 1920, příslušný návrh vyhotovil dopravní expert Josef Kubler.



11. listopadu 2025

